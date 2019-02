- Przygotowujemy nowelizację ustawy termomodernizacyjnej, która wprowadzi 50 proc. premię na wzmocnienie połączeń warstw w płytach wielowarstwowych. Liczę, że ustawę zmienimy w pierwszej połowie tego roku, tak aby od drugiej połowy tego roku można było korzystać z dodatkowego wsparcia - powiedział Soboń.

- Posiadamy w swoich instrumentach wsparcia budownictwa mieszkaniowego Fundusz Termomodernizacji i Remontów. Chcielibyśmy go wykorzystać nie tylko do termomodernizacji, ale także do wzmocnienia połączeń płyty trójwarstwowej. Przy okazji termomodernizacji premia wynosi 16 proc., a my chcemy, żeby przy wzmocnieniu połączeń w ramach wielkiej płyty ta premia wynosiła 50 proc. - dodał.

Wiceminister poinformował, że przy założeniu, że koszt termomodernizacji budynku wynosi 330 tys. zł to wartość premii termomodernizacyjnej wyniesie 52 tys. 800 zł. W takim przypadku szacowany koszt dodatkowego wzmocnienia połączeń w płytach powinien zamknąć się w kwocie 165 tys. zł. Wartość premii na ten cel wyniosłaby więc 82 tys. 500 zł. Ogólny koszt inwestycji wyniósłby 495 tys. zł, a ogólna wartość wsparcia sięgnęłaby 135 tys. 300 zł.

Soboń przypomniał, że spośród 60 tys. budynków wielorodzinnych w Polsce wybudowanych z wielkiej płyty około 50 tys. to domy zbudowane z płyty trójwarstwowej bez przeprowadzonej termomodernizacji. W domach z wielkiej płyty mieszka około 12 mln osób.

Wiceminister przywołał badania Instytutu Techniki Budowlanej, z których wynika, że wszystkie budynki z wielkiej płyty są bezpieczne.

- Budownictwo z wielkiej płyty ma przed sobą dobrą przyszłość. Nie ma dzisiaj żadnego zagrodzenia jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jeśli chodzi o trwałość tych budynków - powiedział Soboń.

- Warto jednak skorzystać z badań które przeprowadziliśmy, po to aby dobrze nimi zarządzać, a tam gdzie jest potrzeba wzmocnić łączenia, aby na kolejne pokolenia te budynki służyły, bo dzisiaj są bardzo często w bardzo dobrych lokalizacjach z dostępem do infrastruktury społecznej z dobrym dostępem do komunikacji publicznej, często z zielenią. Warto mieszkać w wielkiej płycie i warto też o nią dbać - dodał.