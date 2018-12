Ceny w górę

Raport NBP dotyczący warszawskiego rynku pierwotnego opiera się na bazie BaRN zawierającej m.in. transakcje kupna-sprzedaży nowych mieszkań, z których usunięte zostały rekordy dotyczące mieszkań w inwestycjach, których ceny w znacznym stopniu odchylały się od cen notowanych w podobnych nieruchomościach.

Średnia cena transakcyjna nowych czterech kątów od czerwca do sierpnia bieżącego roku kształtowała się w Warszawie wg NBP na poziomie 8 560 zł/mkw. Co jest zdecydowanie najwyższym wynikiem od początku 2013 roku. Jarosław Mikołaj Skoczeń z firmy EMMERSON Realty zaznacza, że "warszawskie ceny nowych mieszkań stopniowo zbliżają się już do szczytowych poziomów z boomu na rynku nieruchomości z przed 10 lat". Najwyższa wówczas odnotowana przeciętna cena za mkw. powierzchni mieszkania prosto od dewelopera wynosiła wg NBP 8 611 zł.

Liczba transakcji oraz średnie ceny mieszkań z rynku pierwotnego w Warszawie

Okres*/Liczba transakcji Średnia cena (zł/mkw.)

I kw. 2013 1 489 6 990

II kw. 2013 1 831 7 018

III kw. 2013 2 016 7 173

IV kw. 2013 2 381 7 427

I kw. 2014 2 626 7 298

II kw. 2014 2 713 7 316

III kw. 2014 2 360 7 446

IV kw. 2014 2 961 7 315

I kw. 2015 2 886 7 396

II kw. 2015 3 352 7 510

III kw. 2015 3 068 7 557

IV kw. 2015 3 489 7 462

I kw. 2016 3 699 7 639

II kw. 2016 3 837 7 583

III kw. 2016 3 931 7 696

IV kw. 2016 4 343 7 686

I kw. 2017 4 490 7 562

II kw. 2017 4 782 7 683

III kw. 2017 4 606 7 820

IV kw. 2017 5 455 7 751

I kw. 2018 4 857 7 965

II kw. 2018 4 415 8 186

III kw. 2018 3 937 8 560

Opracowanie EMMERSON Realty S.A. na podstawie danych NBP.

*Zgodnie z metodologią przyjętą przez NBP dane bazy BaRN są przesunięte czasowo,

np. dane za III kw. 2018 obejmują transakcje zawarte w okresie czerwiec – sierpień 2018 r.

Białołęka najtańsza

Raport NBP dotyczący pierwotnego rynku mieszkaniowego w Warszawie podsumowuje również średnie stawki w dzielnicach Warszawy, choć nie we wszystkich. Nie możemy więc sprawdzić, ile ostatnio przeciętnie kosztowało nowe M na Śródmieściu, Rembertowie, Wesołej, czy Pradze Północ. Odnosząc się do pozostałych rejonów stolicy należy podkreślić, że między czerwcem i sierpniem 2018 r. średnie ceny transakcyjne nowych lokali przekroczyły poziom 10 tys. zł/mkw. na Ochocie, Woli oraz Żoliborzu. Najniższe stawki odnotowane zostały na Białołęce, gdzie za jeden mkw. nowych czterech kątów trzeba było statystycznie zapłacić 6 482 zł. Niewiele drożej było na Wawrze, gdzie średnia cena wyniosła 6 977 zł/mkw.

Konia z rzędem …

…temu, kto przewidzi przyszły rozwój wypadków na pierwotnym rynku mieszkaniowym w Warszawie. Same wzrosty cen mieszkań oczywiście nie biorą się znikąd. Jarosław Mikołaj Skoczeń tłumaczy, że "ceny nowych mieszkań rosną w Warszawie już od pewnego czasu. Szybszą dynamikę tych zmian w ostatnich kwartałach należy wiązać ze wzrostem cen materiałów budowlanych oraz kosztami robocizny".

Poza tym wyższe stawki w 2018 roku w porównaniu do poprzednich dwunastu miesięcy w pewnej mierze mogą również wynikać z zakończenia programu Mieszkanie dla młodych.

- Oprócz cen nadal zwiększa się liczba lokali oddawanych do użytkowania, rośnie również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, ostatnio obniżyła się za to liczba nieruchomości na których budowę wydano pozwolenia – dodaje ekspert EMMERSONa. Warto dodać, że dane zawarte w bazie BaRN wskazują, iż obniża się liczba zawieranych transakcji. Raportowana liczba umów kupna-sprzedaży dotyczących nowych mieszkań spadła od końcówki 2017 roku z rekordowych 5 455 do 3 937 w okresie czerwiec – sierpień. Czyli o blisko 30 proc. Z drugiej strony, jak podaje NBP w tym samym momencie skrócił się do około 10 miesięcy średni czas potrzebny do sprzedaży mieszkania.