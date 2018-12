Gdańsk jest jedynym miastem, w którym według obliczeń Domiporta.pl i Home Brokera, oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w mieszkanie na wynajem przekracza 6 proc. netto w skali roku (dane dotyczą października 2018). W kolejnych czterech lokalizacjach (Katowice, Łódź, Warszawa i Wrocław) wskaźnik ten mieści się w zakresie 5-6 proc., a w pozostałych – pomiędzy 4 a 5 proc.

Jednak nawet minimum rentowności, dotyczące Poznania, dla którego wynosi 4,36 proc., to znacząco więcej niż najlepsze nawet promocyjne lokaty dostępne w bankach - mówi Marcin Krasoń, analityk Home Broker. - Niespełna 1,3 proc. wynosi aktualnie średnie oprocentowanie lokat po odliczeniu obowiązkowego podatku od zysków kapitałowych, a są to dane NBP. Przy 2-proc. inflacji oznacza to, że realnie zdeponowane w banku środki tracą na wartości.

Rentowność najmu w Krakowie, co może być niespodzianką, należy do tych niższych, wynosi 4,64 proc. Jest taka sama, jak w Białymstoku, ale też niższa niż w Lublinie, Rzeszowie czy Kielcach.

Oczekiwana rentowność z inwestycji w mieszkanie na wynajem liczona jest na podstawie cen transakcyjnych mieszkań (z transakcji dokonanych przez klientów Home Broker i Open Finance) oraz ofert na wynajem zamieszczonych na stronach portalu Domiporta.pl. Stawki ofertowe najmu zostały do obliczeń obniżone o 5 proc. W analizie uwzględnianych jest 15 miast: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Tychy, Warszawa, Wrocław i Zielona Góra.

Pod uwagę bierzemy medianę, która urealnia dane zmniejszając wagę ofert znacząco odstających od przeciętnych. Rentowność netto uwzględnia 10,5-miesięczny okres wynajmu mieszkania oraz czynsz dla administracji płacony przez właściciela lokalu (4-7 zł za metr kwadratowy mieszkania miesięcznie, zależnie od miasta), a także podatek ryczałtowy od przychodów z wynajmu w wysokości 8,5 proc. Wzrosty cen nowych mieszkań sprawiają, że opłacalność inwestycji w lokal na wynajem spada. W październiku 2018 r. średnia dla 15 największych miast wynosiła 5,18 proc. netto w skali roku.