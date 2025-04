Jak blisko działki sąsiada można sadzić drzewa? Przepisy 2025

Przepisy nie regulują jednoznacznie tego, jak blisko sąsiada można sadzić drzewa. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2024.0.1061) zakazuje jednak immisji. W myśl art. 144 „właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.

Posadzenie drzewa zbyt blisko działki sąsiada, jeśli spowoduje np. zbytnie zacienienie, może zostać uznane za zakłócenie korzystania z sąsiedniej nieruchomości. Dlatego planując sadzenie drzew, należy zachować zdrowy rozsądek, i wziąć pod uwagę gatunek oraz wielkość, jaką roślina może osiągnąć. Można skorzystać z wytycznych znajdujących się w regulaminach Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD), które jasno określają, jaka powinna być odległość drzew i krzewów od ogrodzenia.

Jak blisko działki sąsiada można sadzić drzewa? Rodzinne Ogródki Działkowe

Regulamin ROD uchwalony przez Polski Związek Działkowców szczegółowo określa, w jakiej odległości od ogrodzenia można sadzić krzewy i drzewa, w zależności od ich gatunku. Wprawdzie z orzeczenia sądowego wynika, że regulamin ten „może być adresowany i wiążący tylko dla ograniczonego kręgu adresatów – członków tej organizacji (Polskiego Związku Działkowców - przyp. red.) lub innych podmiotów korzystających z ogródków działkowych znajdujących się we władaniu PZD”. Może jednak stanowić punkt odniesienia dla wszystkich, którzy nie wiedzą, w jakiej odległości od działki sąsiada posadzić drzewo.

Według regulaminu ROD odległość od ogrodzenia powinna wynosić:

1 metr - w przypadku krzewów owocowych, drzew ozdobnych, jeśli ich wysokość nie przekracza 2 metrów oraz krzewów słabo rosnących i płożących form iglaków;

- w przypadku krzewów owocowych, drzew ozdobnych, jeśli ich wysokość nie przekracza 2 metrów oraz krzewów słabo rosnących i płożących form iglaków; 2 metry - w przypadku gatunków i odmian drzew owocowych słabo rosnących i karłowych, drzew ozdobnych, w tym iglaków, pod warunkiem, że będą to gatunki i formy słabo rosnące, a ich wysokość nie przekracza 3 metrów oraz krzewów ozdobnych silnie rosnących;

- w przypadku gatunków i odmian drzew owocowych słabo rosnących i karłowych, drzew ozdobnych, w tym iglaków, pod warunkiem, że będą to gatunki i formy słabo rosnące, a ich wysokość nie przekracza 3 metrów oraz krzewów ozdobnych silnie rosnących; 3 metry - w przypadku moreli i leszczyny;

- w przypadku moreli i leszczyny; 5 metrów - w przypadku czereśni i orzecha włoskiego.

Kiedy sąsiad może żądać usunięcia drzewa?

Sąsiad może żądać usunięcia drzewa rosnącego na Twojej posesji, jeśli powoduje ono realne uciążliwości. Przede wszystkim może domagać się usunięcia drzewa, jeśli gałęzie lub korzenie przechodzą na jego działkę i wyrządzają szkody, np. uszkadzają ogrodzenie, fundamenty budynku lub infrastrukturę podziemną. Zgodnie z art. 150 Kodeksu cywilnego, sąsiad ma prawo samodzielnie usunąć przechodzące na jego posesję gałęzie i korzenie, jeśli właściciel drzewa nie zrobi tego mimo wcześniejszego wezwania.

Usunięcia drzewa można również żądać, gdy stanowi ono zagrożenie dla bezpieczeństwa, np. jest suche, pochylone w stronę sąsiedniej posesji lub grozi przewróceniem podczas silnego wiatru. W niektórych przypadkach konieczne jest uzyskanie zgody odpowiedniego organu administracyjnego na wycinkę.

Co możemy zrobić, gdy przeszkadza nam zbyt blisko posadzone drzewo sąsiada?

Jeśli drzewo posadzone przez sąsiada znajduje się zbyt blisko granicy działki i powoduje uciążliwości, mamy kilka możliwości działania:

Polubowne rozwiązanie sprawy - pierwszym krokiem powinna być rozmowa z sąsiadem i wskazanie problemu, np. nadmierne zacienienie, spadające liście, gałęzie wchodzące na naszą posesję czy ryzyko uszkodzenia ogrodzenia;

- pierwszym krokiem powinna być rozmowa z sąsiadem i wskazanie problemu, np. nadmierne zacienienie, spadające liście, gałęzie wchodzące na naszą posesję czy ryzyko uszkodzenia ogrodzenia; Wezwanie sąsiada do przycięcia gałęzi lub korzeni - jeśli te rozrosły się już zbyt mocno i powodują uciążliwości;

- jeśli te rozrosły się już zbyt mocno i powodują uciążliwości; Samodzielne usunięcie gałęzi lub korzeni - jeśli, mimo wezwania do usunięcia gałęzi lub korzeni wchodzących na naszą posesję, sąsiad nie podejmie działania, można samodzielnie je usunąć;

- jeśli, mimo wezwania do usunięcia gałęzi lub korzeni wchodzących na naszą posesję, sąsiad nie podejmie działania, można samodzielnie je usunąć; Zgłoszenie sprawy do urzędu gminy - w przypadku, gdy np. drzewo jest pochylone na naszą posesję lub może się przewrócić, warto zgłosić sprawę do urzędu gminy;

- w przypadku, gdy np. drzewo jest pochylone na naszą posesję lub może się przewrócić, warto zgłosić sprawę do urzędu gminy; Zgłoszenie sprawy do sądu - rozwiązanie ostateczne, gdy nie zadziałają powyższe próby lub, gdy drzewo znajdujące się u sąsiada wyrządziło szkody na naszej posesji, a sąsiad unika naprawienia tych szkód.

Kto sprząta liście z drzewa sąsiada na naszej działce?

Prawo nie reguluje kwestii liści spadających z drzewa sąsiada na naszą działkę. Opadanie liści z drzew nie stanowi co do zasady zakłócania korzystania z nieruchomości, więc nie zostanie uznane to za immisję. Uprzątnięcia liści, które opadły na działkę z drzewa rosnącego na posesji sąsiada, spoczywać więc będzie na właścicielu tej działki, na którą liście spadły. Nawet jeśli drzewo nie należy do nas, to my jesteśmy odpowiedzialni za sprzątanie swojej nieruchomości.

Aby uniknąć konfliktów, najlepiej porozumieć się z sąsiadem i wspólnie znaleźć rozwiązanie w kwestii pielęgnacji drzew i porządku na posesji.