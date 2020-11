W Zwierzyńcu na Lubelszczyźnie niemal 3 lata temu sąsiad zamurował wejście do domu i część działki starszego małżeństwa państwa Sitkowskich. Wcześniej wystąpił do sądu o pozbawienie seniorów drogi dojazdowej do ich działki. Kilka miesięcy temu małżeństwo zmarło, ale ich spadkobiercy, synowie, postanowili doprowadzić sprawę do końca.

