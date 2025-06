Co zbudujesz na samo zgłoszenie?

Nowe przepisy wprowadzają znaczną listę obiektów, dla których pozwolenie na budowę nie będzie już konieczne. Wystarczy jedynie zgłoszenie budowy, a dla niektórych – nawet to nie będzie wymagane. Na zgłoszenie zbudujesz między innymi:

Reklama

Wolno stojące przydomowe budowle ochronne ( schrony ) o powierzchni użytkowej do 35 mkw., bez zmiany zewnętrznych ścian i konstrukcji.

) o powierzchni użytkowej do 35 mkw., bez zmiany zewnętrznych ścian i konstrukcji. Wolnostojące budynki użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej do 200 mkw.

Kontenery telekomunikacyjne do 35 mkw. i 3 m wysokości.

i 3 m wysokości. Boiska i korty sportowe.

Przydomowe zadaszone tarasy o powierzchni zadaszenia od 35 mkw. do 50 mkw. (dla tarasów do 35 mkw. zgłoszenie nie będzie wymagane).

o powierzchni zadaszenia od 35 mkw. do 50 mkw. (dla tarasów do 35 mkw. zgłoszenie nie będzie wymagane). Przepusty do 20 m długości i o przekroju wewnętrznym do 3 mkw. oraz wyloty do cieków naturalnych.

Ułatwienia dla rolników

Nowelizacja Prawa budowlanego przyniesie także konkretne korzyści dla rolników. Będą oni mogli budować zbiorniki na wodę opadową i roztopową do 30 m³ jako uzupełnienie zabudowy zagrodowej na istniejących działkach siedliskowych, bez konieczności opracowywania projektu budowlanego i uzyskiwania pozwolenia na budowę. To przyspieszy dostęp do programu "Moja Woda" oraz funduszy unijnych, w tym z Wspólnej Polityki Rolnej.

Podobne ułatwienia obejmą baseny i oczka wodne: instalacje do 50 mkw. będą mogły być realizowane bez zgłoszenia, a baseny do 15 mkw. i oczka do 10 mkw. w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Rząd postawił także na wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Montaż mikroinstalacji wiatrowych do 3 m wysokości oraz magazynów energii do 20 kWh będzie możliwy bez formalności budowlanych. Instalacje wyższe, do 12 m, będą wymagały jedynie projektu architektoniczno-budowlanego.

Reklama

"Żółta kartka" i legalizacja po 10 latach

Projekt nowelizacji wprowadza również tzw. mechanizm "żółtej kartki". W przypadku nielegalnych, istotnych odstępstw od dokumentacji projektowej, inwestor otrzyma ostrzeżenie od organu nadzoru z nakazem doprowadzenia budowy do zgodności z dokumentacją. To działanie nie przerwie prac i nie będzie wiązało się z koniecznością wszczynania postępowania administracyjnego.

Dodatkowo, uproszczone postępowanie legalizacyjne zostanie rozszerzone, co pozwoli na legalizację obiektów budowlanych, gdy od zakończenia robót budowlanych minęło co najmniej 10 lat. Ułatwi to proces w przypadku starszych inwestycji, które nie spełniały niektórych wymogów formalnych.

Nowelizacja zakłada także wydłużenie terminu obowiązkowego korzystania z elektronicznego dziennika budowy do 31 grudnia 2034 roku. Do tego samego terminu właściciele i zarządcy obiektów budowlanych będą zobowiązani do przejścia na elektroniczną wersję książki obiektu budowlanego.