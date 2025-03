Rząd planuje zwiększenie wsparcia finansowego dla samorządów na budownictwo komunalne i społeczne. W 2025 roku na ten cel przeznaczonych zostanie 2,5 mld zł. Gminy będą mogły budować nowe mieszkania oraz remontować pustostany.

Bezzwrotne dotacje dla gmin

Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie do 80 proc. wartości inwestycji. Środki przeznaczone są na budowę mieszkań komunalnych i społecznych oraz na tani wynajem. W 2024 roku na budownictwo przeznaczono 1 mld zł, a w 2025 roku kwota ta wzrośnie do 2,5 mld zł.

45 mld zł na mieszkania komunalne

W 2025 roku rząd sfinansuje budowę do 15 tys. mieszkań. Do 2030 roku roczny limit finansowania wzrośnie do 10 mld zł. Łącznie w latach 2025-2030 na mieszkalnictwo społeczne i komunalne rząd przeznaczy nawet 45 mld zł.

Budowa i remont akademików

Projekt ustawy obejmuje także wsparcie dla studentów oraz zmiany w programie oszczędnościowym. Uczelnie publiczne będą mogły otrzymać dofinansowanie na budowę i modernizację akademików. Środki pochodzić będą z Funduszu Dopłat.

Zmiany w Kontach Mieszkaniowych

Obniżenie minimalnej miesięcznej wpłaty z 500 zł do 300 zł.

Podwyższenie premii mieszkaniowej do 4 proc. rocznie.

do 4 proc. rocznie. Zniesienie limitu wieku dla osób rozpoczynających oszczędzanie.

Możliwość wykorzystania premii na remont mieszkania lub domu uzyskanego w drodze darowizny lub spadku.

Nowe zasady dotyczące miejsc parkingowych

Projekt ustawy przewiduje także zmiany dotyczące miejsc postojowych w nowych inwestycjach. Gminy samodzielnie ustalą minimalną liczbę miejsc parkingowych. Zniesiony zostanie ogólnokrajowy współczynnik liczby miejsc postojowych.