Nowa inwestycja "Społem" na Woli

Planowana inwestycja powstanie przy ulicy Sołtyka, na działkach o numerach 74/1 i 74/2, gdzie obecnie znajdują się parterowe budynki magazynowo-warsztatowe. Te obiekty zostaną wyburzone, aby zrobić miejsce na nowy budynek mieszkalny. Decyzja o realizacji tego przedsięwzięcia wynika z przekształceń zachodzących w tej części miasta.

Reklama

W ostatnich latach zagospodarowanie okolicznych terenów bardzo się zmieniło. Aktualnie w tej części Woli zdecydowanie przeważa wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa. Obok naszej nieruchomości powstało wiele takich budynków. Kierunek jej zagospodarowania wpisuje się w pomysł zmiany przeznaczenia tego rejonu z przemysłowo-magazynowego na mieszkaniowy – wyjaśnia Anna Tylkowska, prezes zarządu "Społem" WSS Śródmieście.

Projekt zakłada budowę budynku o trzech lub czterech kondygnacjach. Aktualnie trwa opracowywanie koncepcji, która zostanie przedstawiona w ramach wniosku składanego zgodnie z przepisami tzw. lex deweloper.

Wsparcie dla edukacji w ramach inwestycji

Planowana inwestycja obejmuje mieszkania oraz lokale usługowe na parterze, podziemny parking i zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku. Zgodnie z przepisami inwestor zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do placówek edukacyjnychdla co najmniej siedmiorga dzieci. W ramach porozumienia "Społem", poprzez spółkę "Razem dla Sołtyka", sfinansuje budowę windy oraz przebudowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 63 im. Zawiszy Czarnego przy ul. Płockiej 30.

Całkowity koszt inwestycji w infrastrukturę oświatową wyniesie ok. 850 tys. zł. Wszelkie dodatkowe prace zostaną określone w odrębnym porozumieniu. Aby zabezpieczyć realizację tych zobowiązań, wprowadzono karę umowną w wysokości 1 mln zł.

Reklama

Ma ona umożliwić Warszawie, w przypadku tzw. czarnego scenariusza, pozyskanie środków finansowych koniecznych do zrealizowania lub dokończenia wynegocjowanej inwestycji oświatowej – wyjaśnia Renata Kaznowska, zastępca prezydenta Warszawy.

"Społem" rozwija działalność na nowym rynku

Wejście "Społem" na rynek nieruchomości pokazuje rosnącą tendencję wśród sieci handlowych do dywersyfikacji działalności. Decyzja ta może otworzyć drogę do kolejnych podobnych inwestycji, zwłaszcza w dynamicznie rozwijających się dzielnicach Warszawy.