"Pierwsze Klucze" - kiedy rusza nowy program? Aktualności

Według zapowiedzi rządu, program "Pierwsze Klucze" ma wystartować w drugiej połowie 2025 roku. Dokładna data rozpoczęcia programu nie została jeszcze podana. Szczegółowe rozporządzenia i zasady aplikowania są obecnie opracowywane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Ostateczne terminy zostaną ogłoszone w najbliższych miesiącach. Według zapowiedzi, program ma obowiązywać przez co najmniej 5 lat.

"Pierwsze Klucze" zamiast "Mieszkania na Start" – co warto wiedzieć?

Nowy program mieszkaniowy "Pierwsze Klucze", ma zastąpić dotychczasowy "Mieszkanie na Start". Program ma na celu wsparcie osób planujących zakup pierwszego mieszkania lub budowę domu.

Dla kogo program "Pierwsze Klucze"?

Program skierowany jest do osób, które nigdy nie posiadały własnego mieszkania ani domu. Muszą one spełniać pewne warunki, które zostaną precyzyjnie określone w przepisach, ale już coś wiadomo.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać programu „Pierwsze klucze”?

Program "Pierwsze Klucze" skierowany jest do osób, które:

Nigdy wcześniej nie posiadały mieszkania lub domu,

Planują zakup nieruchomości na rynku wtórnym lub budowę domu metodą gospodarczą,

Spełniają określone kryteria dochodowe (limity będą ogłoszone w rozporządzeniach wykonawczych).

Jakie są główne założenia programu "Pierwsze klucze"?

Rodzaj nieruchomości : Wsparcie dotyczy zakupu mieszkań i domów wyłącznie z rynku wtórnego . Nieruchomość musi być oddana do użytku co najmniej 5 lat wcześniej, a jej dotychczasowy właściciel powinien posiadać ją od minimum trzech lat. Zakup od deweloperów czy tzw. flipperów nie będzie objęty programem.

: Wsparcie dotyczy zakupu mieszkań i domów . Nieruchomość musi być oddana do użytku co najmniej 5 lat wcześniej, a jej dotychczasowy właściciel powinien posiadać ją od minimum trzech lat. Budowa domu : Program przewiduje wsparcie dla osób planujących budowę pierwszego domu metodą gospodarczą, czyli samodzielnie zarządzając procesem budowy.

: Program przewiduje wsparcie metodą gospodarczą, czyli samodzielnie zarządzając procesem budowy. Limity cenowe: Wprowadzony zostanie limit ceny za metr kwadratowy nieruchomości – do 10 tys. zł, a w miastach takich jak Warszawa, Gdańsk, Kraków, Poznań i Wrocław – do 11 tys. zł. Gminy będą miały możliwość ustalania własnych limitów cenowych.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii podkreśla, że program ma na celu wsparcie najbardziej potrzebujących oraz wykluczenie potencjalnych nadużyć poprzez wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń. Szczegółowe informacje na temat programu "Pierwsze Klucze" będą dostępne po opublikowaniu pełnych przepisów przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Program Pierwsze klucze 2025 - eksperci rynku nieruchomości pełni wątpliwości!

Podczas gdy rząd zapowiada program dopłat „Pierwsze klucze”, eksperci rynku nieruchomości głośno mówią, że nie są przekonani do jego założeń.

"Mamy wiele wątpliwości. Program może głównie podbić ceny mieszkań na rynku wtórnym, ponieważ to właśnie one w dużej mierze spełniają kryteria. Niestety, rządzący kolejny raz nie znajdują rozwiązań, które byłyby korzystne zarówno dla kupujących, jak i sprzedających" – mówi ekspert rynku nieruchomości Daniel Makowski.

Program, choć zapowiadany jako wsparcie, może skutkować wzrostem cen mieszkań na rynku wtórnym i ograniczeniem dostępu do nowych lokali.

"To zmuszanie ludzi do kupowania starych mieszkań zamiast wspierania rynku pierwotnego. Dopłaty obejmą lokale z rynku wtórnego w cenie poniżej 10 tys. zł za metr, co wyklucza większość dużych miast, gdzie ceny są znacznie wyższe" – tłumaczy Makowski.

Eksperci zwracają uwagę, że program może spowodować wyrównanie cen mieszkań do poziomu dofinansowania, co paradoksalnie podbije ceny na rynku wtórnym.

"Jeśli limit to 10 tys. za metr, sprzedający dostosują do niego ceny, eliminując niższe oferty. Tym samym program nie rozwiązuje problemu dostępności mieszkań" – dodaje ekspert.

Obecnie „Pierwsze klucze” pozostają w fazie koncepcyjnej. Rząd planuje zakończenie prac nad programem w pierwszej połowie roku, a jeśli ma on wejść w życie w 2026 roku, powinien zostać przegłosowany najpóźniej jesienią 2025 roku.