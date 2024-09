Gdzie kupimy mieszkanie z ogródkiem?

W ofercie wielu deweloperów na rynku można znaleźć mieszkania z przynależnymi ogródkami, dostępne w różnych lokalizacjach, od wielkich miast po bardziej kameralne osiedla. Przykładowo, we Wrocławiu mieszkania z ogródkiem można kupić od 7150 zł/mkw., a ceny wahają się w od 365 tys. zł do 781 tys. zł - podaje dompress.pl.

Czy ogródek podnosi cenę mieszkania?

W większości przypadków, mieszkania z ogródkami są droższe niż lokale na wyższych piętrach bez takiej przestrzeni. Różnica w cenie może wynosić od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych, w zależności od metrażu ogródka oraz lokalizacji inwestycji. W Warszawie, np. w inwestycji Zielony Lewandów, mieszkanie o powierzchni 42 mkw. z 28-metrowym ogródkiem kosztuje 639 tys. zł. Z kolei w projektach Lokum Verde i Lokum la Vida we Wrocławiu, różnice w cenach za mieszkania z ogródkami mogą wynosić od 500 zł/mkw. do nawet 100 tys. zł w przypadku bardziej ekskluzywnych lokalizacji.

Jakie są ceny mieszkań z ogródkami w Polsce?

Ceny mieszkań z ogródkami różnią się w zależności od miasta. W Łodzi, np. w inwestycji Atal Aura, 71-metrowe mieszkanie z ogródkiem kosztuje ponad 681 tys. zł.W Poznaniu, za mieszkanie o metrażu 70 mkw. z ogródkiem trzeba zapłacić ponad 666 tys. zł. Natomiast w Szczecinie, ceny mieszkań z ogródkami w inwestycji Nowe Warzymice zaczynają się od 710 tys. zł za lokal o powierzchni 67 mkw.