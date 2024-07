Miejsca parkingowe w dużych miastach kosztują dziś nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wynika to z rosnącego popytu oraz coraz większej liczby samochodów poruszających się po ulicach. Na tak duży wydatek nie może pozwolić sobie jednak każda osoba. Z tego względu niektórzy mieszkańcy osiedli próbują kombinować i zajmują nienależące do nich miejsca. Co w takim przypadku ma prawo zrobić właściciel?