Czy wojna w Ukrainie przekłada się na koszty budowy domu w konkretnym regionie? Ile kosztuje metr domu jednorodzinnego? Obliczyli to dziennikarze portalu money.pl korzystając z kwartalnych raportów kosztów budowy przygotowywanych regularnie przez Sekocenbud.

Do omówienia zmian, które zaszły w kosztach budowy domów w I kwartale 2024 roku autorzy posłużyli się wydatkami związanymi z wzniesieniem budynku jednorodzinnego z bloczków silikatowych o powierzchni użytkowej 151,60 m kwadratowych, z jednostanowiskowym garażem. Kwoty nie obejmują podatku VAT.

Koszty budowy domu w Polsce – rosną czy maleją?

Warto pamiętać, że wyliczenia nie obejmują kosztów zakupu działki, jej zagospodarowania ani podłączenia mediów. Należy też wziąć pod uwagę, że każda budowa ma inną specyfikę, np. warunki gruntowe, co wpływa na koszt poszczególnych prac. Dlatego poniżej przedstawione dane zostały uśrednione. Ile zatem kosztuje wybudowanie domu w 2024 roku i jak się zmieniło w stosunku do 2023 roku?

Stan zerowy, obejmujący roboty ziemne, fundamenty, ściany podziemia i izolacje fundamentów i ścian podziemia wyniósł na koniec 2023 roku 58 290 zł, a w 2024 roku - już 59 915 zł. To zmiana o 1625 zł (2,79 proc.).

Stan surowy (otwarty), obejmujący ściany nadziemia, stropy, sklepienia, schody, podesty, konstrukcję i pokrycie dachu, a także podłoża i kanały wewnątrz budynku, izolacje nadziemia i warstwy wyrównawcze pod posadzki wyniósł w IV kwartale 2023 r. 270 661 zł, a na początku 2024 r. 284 705 zł, czyli o 14 044 zł więcej (wzrost o 5,19 proc.).

Stan wykończeniowy wewnętrzny, który obejmuje tynki i oblicowania, okna i drzwi zewnętrzne, drzwi i okna wewnętrzne, ścianki działowe w technologiach suchych, roboty malarskie, posadzki i inne roboty wykończeniowe wewnętrzne wyniósł pod koniec 2023 r. 233 500 zł, a na początku 2024 r. - 237 836 zł. Oznacza to wzrost o 4366 zł (1,86 proc.).

Stan wykończeniowy zewnętrzny, na który składają się elewacje i różne roboty zewnętrzne wymaga wydatku rzędu nie 98 229 zł, ale już 100 573 zł, co stanowi wzrost o 2344 zł (2,39 proc.).

Koszty budowy domu – czy zależy od regionu? Dane zaskakują

Czy koszt budowy domu zależy od regionu kraju? Jaki wpływ ma na to sytuacja u naszego wschodniego sąsiada? Dane mogą zaskakiwać, ponieważ okazuje się że na początku 2024 roku najwyższy wzrost kosztów budowy odnotowano na… Podkarpaciu.

Budowa domu w województwie podkarpackim, bez uwzględnienia wewnętrznych prac instalacyjnych, na koniec 2023 r. kosztowała 660 415 zł, a na początku 2024 wzrosła o 22 340 zł (3,38 proc.) do poziomu 682 755 zł. Rok do roku był to wzrost aż o 7,13 proc. Wyższy był tylko na Lubelszczyźnie.

Jak wygląda sytuacja w przypadku instalacji wewnętrznych? Koszt instalacji wewnętrznych w 2024 r. obejmujący wodociągi, gaz i kanalizację wyniósł łącznie 35 641 zł, a następnie 36 216 zł, czyli wzrósł o 575 zł (1,61 proc.). Dodatkowo koszt instalacji centralnego ogrzewania to 37 595 zł, a na początku roku 37 906 zł. To zmiana o 311 zł (0,83 proc.). Koszt instalacji elektroenergetycznych wyniósł z kolei 29 607 zł oraz 30 165 zł. Oznacza to wzrost w 2024 r. o 558 zł (1,88 proc.). Również koszt instalacji teletechnicznych i techniki informacyjnej wzrósł. W IV kwartale zeszłego roku kosztowały 1748 zł, a na początku 2024 r. cena wzrosła o 9 zł (0,52 proc.). Na tej przestrzeni czasu spadła cena wyłącznie wentylacji mechanicznej. W 2024 r. był to wydatek rzędu 33 191 zł, rok wcześniej - 33 381 zł (spadek o 0,57 proc.).

W ostatnim kwartale 2023 roku przedstawiony dom na Podkarpaciu wyposażony we wszelkiego rodzaju instalacje kosztował 798 388 zł, a w 2024 r. więcej o 23 603 zł, czyli 821 990 zł (2,96 proc.). Koszt metra kwadratowego powierzchni użytkowej domu wzrósł więc o niecałe 156 zł - z 5 266 zł/m kw. w 2023 r. do 5 422 zł/m kw. w 2024 r.

Koszty budowy domu - gdzie wzrosły najmniej?

Największy wzrost kosztów budowy został odnotowany w woj. lubelskim (8,79 proc.). Najmniejszy z kolei na Śląsku (0,58 proc.) i w Zachodniopomorskiem (0,19 proc.). W Warszawie koszty wzrosły o 1,07 proc., a w woj. warmińsko-mazurskim o 1,59 proc., co – jak czytamy w money.pl - sprawiło, że w większym stopniu ujednoliciły się kosztów budowy domu w naszym kraju.

Budowa domu na wschodzie Polski. Tu wzrost kosztów był… najwyższy

Okazuje się, że o ile ceny najmniej wzrosły m.in. w woj. zachodniopomorskim, czyli na zachodzie kraju, o tyle najwyższe wzrosty kosztów budowy pomiędzy IV kwartałem 2023 r. a I kwartałem 2024 r. odnotowano… na ścianie wschodniej graniczącej z Ukrainą, Białorusią oraz obwodem kaliningradzkim.

W woj. lubelskim koszt wzrósł o 8,79 proc., w woj. podkarpackim o 7,13 proc., a w podlaskim – o 6,50 proc. W woj. warmińsko-mazurskim było 5,20 proc. Warto przy tym pamiętać, że średnia dla całego kraju to 5,26 proc.