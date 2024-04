Ceny nieruchomości w Polsce od wielu lat notują znaczne wzrosty. Mimo racjonalnych założeń, że powinny one w końcu wyhamować, nadal ich ceny rynkowe rosną. Co więcej, nic nie zapowiada, że czeka nas jakikolwiek spadek cen. Ostatnio zanotowano spadek popytu na rynku mieszkań. Jak przełożyło się to na ich ceny?