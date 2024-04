Rodzinne Ogrody Działkowe to idealne miejsce na odpoczynek w mieście, z dala od zgiełku i hałasu. Działkowcy mogą korzystać ze swojego ogrodu działkowego w różny sposób: może być on dla nich głównie miejscem wypoczynku, jak również mogą uprawiać na nim warzywa czy sadzić kwiaty. Mimo że każdy działkowiec korzystający z ROD ma do użytku własny kawałek ziemi, to jednak musi pamiętać o przestrzeganiu przepisów. Na co powinni uważać działkowcy?