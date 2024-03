Kontrola ogrzewania w budynku – jak często?

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków w artykule 23 wskazuje, w jakiej częstotliwości przeprowadzane mogą być okresowe kontrole ogrzewania w budynkach. Zależy to głównie od mocy używanego kotła. Podczas takiej kontroli właściciel budynku może być poproszony o okazanie świadectwa energetycznego.

Kontrole odbyć się mogą co najmniej raz na:

2 lata – w przypadku kotłów opalanych paliwem ciepłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kilowatów;

o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kilowatów; 3 lata – dla źródeł ciepła, które nie zostały wymienione w zestawieniu, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i instalacji – o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kilowatów;

– o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kilowatów; 4 lata – w przypadku ogrzewania nieruchomości za pomocą kotła gazowego o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kilowatów;

o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kilowatów; 4 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 do 100 kilowatów.

Jeżeli kontrola zostanie przeprowadzona, a od jej czasu właściciel nie dokonał żadnych zmian w systemie ogrzewania / połączonym systemie ogrzewania i wentylacji lub nic nie zmieniło się w charakterystyce energetycznej budynku, to nie dokonuje się ponownej kontroli oceniającej dobór wielkości i źródła ciepła.

Kto musi posiadać świadectwo energetyczne budynku?

Świadectwo energetyczne budynku musi zostać przekazane nabywcy lub najemcy w przypadku, gdy cały budynek lub jego część jest zbywany na podstawie umowy sprzedaży lub umowy sprzedaży spółdzielczego wartościowego prawa do lokalu bądź też jest on wynajęty.

Jak więc można wywnioskować, sporządzenie tego dokumentu jest niezbędne, by przekazać go osobie, która kupi lub wynajmie tę nieruchomość. Świadectwo nie jest potrzebne, gdy budynek lub lokal używany jest przez właścicieli, którzy nie zamierzają go ani sprzedawać, ani wynajmować.

Co grozi za nieposiadanie świadectwa energetycznego?

Jak wskazuje ustawa, przy sporządzeniu aktu notarialnego notariusz odnotowuje przekazanie świadectwa energetycznego budynku najemcy czy nabywającemu. Jeśli osoba do tego zobowiązana tego nie zrobi, to może zostać na nią nałożona grzywna za niewykonanie tego obowiązku.

Czym jest świadectwo energetyczne?

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej zwane świadectwem energetycznym? Według ustawy o charakterystyce energetycznej budynków jest to dokument, który zawiera następujące informacje: