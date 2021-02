Od stycznia obowiązuje nowy instrument wsparcia rodzin, które zostały dotknięte negatywnymi skutkamiSpecjalnama im pomagać w pokrywaniu kosztów utrzymania mieszkania . Okazuje się jednak, że póki co wniosków o jej przyznanie jest bardzo mało, a czas na ich składanie minie 31 marca. Przy czym, jak zwracają uwagę gminy, rodziny są zainteresowane uzyskaniem dopłaty, ale nie przekłada się to na liczbę wniosków, bo na przeszkodzie stoją przyjęte kryteria przyznawania świadczenia.

Niewielką liczbę osób ubiegających się o dopłaty do czynszu potwierdzają dane pochodzące z samorządów. Przykładowo w Opolu i Lublinie do tej pory wpłynęło po jednym wniosku. W Katowicach złożone są dwa, w Białymstoku sześć, w Toruniu siedem, a w Łodzi 11. Z kolei we Wrocławiu jest ich 20, podobnie w Poznaniu.