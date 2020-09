Beż, karmel, oliwka

Jesień niewątpliwie kojarzy się nam z barwami ziemi, kolorowych liści i ciepłymi tonami zachodzącego słońca. Ten sezon będzie zdecydowanie należał właśnie do nich! Nie będziemy jednak sięgać po ostre odcienie, a skupimy się na zgaszonych, pastelowych wariantach. Prym będą wiodły beż, cynamon, karmel i oliwka.

Te z kolei doskonale komponują się z dodatkami w stylu boho: plecionymi ozdobami, wikliną, tkaninami czy miękkimi dywanami. Co istotne, wnętrza te są bardzo jasne – dlatego dobrze nadają się do mniejszych mieszkań.

Duże, mięsiste rośliny

Tym, co od dłuższego czasu nie wychodzi z mody, są rośliny. Grupy na Facebooku skupione wokół tematu ich pielęgnacji czy wymiany cieszą się ogromną popularnością. Chętnie powracamy do gatunków sprzed lat, takich jak paprotka, monstera czy hoja. Duże liście i widoczne unerwienie to must have w kontekście roślin. Wnętrza pełne zieleni wydają się cieplejsze i przytulniejsze.

Vintage z duszą

Kolejnym hitem tego sezonu będą meble i dekoracje z drugiej ręki. Mieszkanie powinno być przede wszystkim dopasowane do potrzeb i gustu domowników – stąd coraz częściej odchodzimy od masowo produkowanych modeli sklepowych na rzecz tych, które można odkupić od poprzedniego właściciela i przerobić według własnego uznania. Będziemy przerabiać zarówno po fotele, jak i szafki czy stoliki, które wcześniej służyły pod maszynę do szycia.

Większość kupujących mieszkania chce, aby wnętrze było indywidualne, dopasowane do ich charakteru i oczekiwań. Choć katalogowe zdjęcia mogą się nam podobać, chętnie sięgamy po to, co znamy. Meble z okresu PRL mają dla wielu wartość sentymentalną. Pokolenie, które aktualnie wchodzi na rynek mieszkaniowy, rozgląda się za swoim pierwszym lokum, dorastało właśnie w tych czasach. Wspomnienia z dzieciństwa mają zatem ogromny wpływ na późniejsze kształtowanie gustu. Nic dziwnego, że meble vintage cieszą się tak dużą popularnością – twierdzi Emil Basta, pracownik dewelopera WPBM "Mój Dom” SA.

Na okrągło

Ostatni sezon zdecydowanie należał do mebli z welurowym obiciem, o obłych kształtach. Nie inaczej będzie jesienią – zmieni się natomiast kolorystyka. Przeważać będą fotele i kanapy w barwach oliwkowych czy karmelowych. Popularne będą też okrągłe stoliki czy miękkie, niskie pufy.

Kolorowe lampy

Jesienią, kiedy coraz szybciej zapada zmrok, niebagatelną rolę odgrywa światło. Jak co roku, chętniej sięgamy po świeczki – w szczególności te zapachowe, które pozwalają roztoczyć wyjątkową aurę. Jednak ten sezon zdecydowanie będzie należał do lamp. I to nie byle jakich – bo z kolorowego szkła. Te mogą przybierać fantazyjne kształty i kolory, nadając wnętrzom niepowtarzalnego charakteru. Sprawdzą się zarówno jako oświetlenie łazienki, jak i miejsca nad stołem. Ta z pozoru niewielka rzecz może całkowicie zmienić klimat wnętrza.