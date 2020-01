Jest system węgierski, gdzie jest dodatkowe wsparcie finansowe na większe mieszkanie. My także nad tym myślimy – dodała minister.

Dzisiaj rodzina spełniająca kryteria może dostać do 500 zł dodatku. Zakładam, że moglibyśmy tę kwotę zwiększyć. To byłoby duże wsparcie, bo mówimy o comiesięcznym, każdorazowym dodatku do czynszu – wskazała.

Pytana, czy w obliczu rosnącej inflacji i kosztów życia 500 plus powinno być rewaloryzowane, Emilewicz stwierdziła, że dzisiaj takiej potrzeby nie ma.