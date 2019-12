Rotunda to nie tylko oddział PKO Banku Polskiego, to budynek, który mocno wrósł w tkankę stolicy. Od ponad 50 lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc Warszawy. Nowa Rotunda to także przestrzeń do spotkań czy różnego rodzaju wydarzeń, które planujemy tutaj organizować - mówi Alicja Drozdowska, dyrektor Oddziału PKO Rotunda.

Bank podjął decyzję o rewitalizacji ze względu na zły stan techniczny budynku.

Rewitalizacja budynku miała charakter kompleksowy. Przy realizacji projektu najważniejsze było dla nas, żeby nowa Rotunda była budynkiem wyjątkowym, a zastosowane rozwiązania odznaczały się najwyższą jakością. Przywróciliśmy transparentność szklanej elewacji, utrzymując jednocześnie komfort termiczny wewnątrz budynku - wyjaśnia Alicja Drozdowska. Jak dodaje, budynek otrzymał też certyfikaty ekologiczne LEED i BREEAM.

Pierwsze piętro Rotundy to Strefa Spotkań - która wzbogaciła budynek po rewitalizacji - dostępna siedem dni w tygodniu dla każdego mieszkańca i gościa stolicy. Tutaj można napić się pysznej kawy, zjeść wyjątkowe ciastko w kształcie Rotundy, spotkać się ze znajomymi, a także spokojnie popracować, korzystając z bezpłatnego Wi-Fi, które jest dostępne w całym budynku - zachęca dyrektor oddziału PKO Rotunda. W tym miejscu - jak podkreśla - bank będzie organizować wydarzenia promujące nowinki technologiczne oraz rozwój startupów. Dodatkowy atut kawiarni stanowi możliwość podziwiania panoramy centrum stolicy dosłownie kilka metrów nad ziemią - zwraca uwagę Alicja Drozdowska.

Oddział PKO Rotunda zajmuje poziom -1 oraz 0. Na parterze obsługiwani są klienci indywidualni, tutaj także znajduje się obsługa kredytów hipotecznych. Na tym poziomie klienci mogą liczyć na profesjonalną obsługę doradców lub skorzystać z urządzeń samoobsługowych. Dzięki nim nasi klienci mogą samodzielnie wpłacić lub wypłacić pieniądze, zrealizować przelew, założyć lokatę, skorzystać z bankowości elektronicznej iPKO - opowiada dyrektor oddziału. Od strony Alej Jerozolimskich znajdują się dwa bankomaty, które są czynne przez całą dobę.

Jak podkreśla Alicja Drozdowska, w oddziale PKO Rotunda bank promuje rozwiązania proekologiczne. Stanowiska doradców zostały wyposażone m.in. w ekrany dotykowe wykorzystywane do podpisywania dokumentów dla wybranych usług transakcyjnych takich jak wpłata, wypłata, realizacja przelewu czy edukacji w zakresie korzystania z bankowości elektronicznej. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom ograniczyliśmy do minimum konieczność drukowania papierowych dokumentów. W oddziale nie znajdziemy papierowych ulotek - oferta banku jest prezentowana na interaktywnych ekranach dotykowych - zaznacza Drozdowska.

Poziom -1 przeznaczony jest do obsługi bankowości osobistej oraz klientów firmowych. Klienci mogą liczyć tu na indywidualną opiekę doradcy w kameralnych pokojach spotkań.

Zrewitalizowany został również teren otaczający PKO Rotundę. Dobudowano zewnętrzne patio w formie amfiteatru i obsadzono je roślinami, które mają własny system nawadniania z wykorzystaniem deszczówki. W PKO Rotundzie jest ponad 17 tysięcy roślin: 11,5 tys. posadzono na zewnątrz, a 5,5 tys. wewnątrz budynku.

Na patio znajduje się tablica upamiętniająca ofiary wybuchu gazu 15 lutego 1979 r., w którym zginęło 49 osób, a 135 zostało rannych. Budynek został wówczas całkowicie zniszczony. W każdą rocznicę tej tragedii pracownicy banku oraz osoby, które ją pamiętają, spotykają się, by upamiętnić to tragiczne wydarzenie.

Budowa nowej Rotundy trwała od stycznia 2017 roku. Została oddana do użytku w grudniu tego roku, na stulecie PKO Banku Polskiego. Prace nad projektem poprzedziły konsultacje społeczne, w których wzięło udział ok. 10 tysięcy osób. Projekt nawiązujący do pierwotnej koncepcji Jerzego Jakubowicza z 1966 r. wyłoniono w międzynarodowym konkursie "Changing the face, Rotunda Warsaw 2013", a zwycięzcą zostało krakowskie biuro projektowe Gowin&Siuta.