"Średnio przez 43 miesiące nie płaci za mieszkanie dłużnik czynszowy wpisany do Rejestru BIG InfoMonitor. Przeciętna zaległość wynosi bowiem 17,2 tys. zł i wystarczyłaby na 3,5 roku czynszu za 40 metrowe mieszkanie. Choć długi czynszowe rosną, bo w ciągu roku w BIG InfoMonitor powiększyły się o prawie 31 mln zł do ponad 166 mln zł, a wg GUS w ciągu dwóch lat z 4,2 do 6,2 mld zł, to wciąż wielu zarządców nieruchomości nie podejmuje żadnych działań by temu przeciwdziałać" - wynika z najnowszego raportu badania BIG InfoMonitor.

Jak podaje BIG InfoMonitor, dłużnicy tłumaczą, że mają niewystarczające dochody, stracili pracę, bądź dotknęły ich wypadki losowe. "Niektórzy nie płacą z premedytacją. Są też i tacy, którzy odkładają rachunki za mieszkanie na później, regulując w pierwszej kolejności kredyty, np. na nowy telewizor lub pralkę, czy też za wyjazdy wakacyjne. Po kilku miesiącach zalegania z czynszem gromadzi się pokaźna kwota, z którą trudno już sobie poradzić" - czytamy.

W Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor widnieje 166,2 mln zł zaległości czynszowych mieszkańców i firm.

"Przez rok kwota wzrosła o niemal 31 mln zł, jednocześnie wiele milionów złotych z rejestru zostało wykreślonych po tym, jak dłużnicy uregulowali dług. Na przestrzeni 12 miesięcy największy spadek zaległości czynszowych miał miejsce w grudniu ubiegłego roku, zaś najwyższy wzrost w październiku br. Trzeba tu zaznaczyć, że od spłaty zaległości do wykreślenia dłużnika z rejestru zgodnie z prawem może upłynąć do 21 dni" - wskazano.

Zdaniem BIG InfoMonitor, przeciętnie jedna osoba wpisana z powodu niepłacenia czynszów ma do zwrotu ponad 17,2 tys. zł. "Przy średniej kwocie czynszu za mieszkanie o pow. 40 m kw. w wysokości 404 zł, daje to 43-miesięczne zaległości" - czytamy.

Z badania wynika, że niedoścignionymi rekordzistami są mieszkańcy Katowic. "Wpisani do BIG InfoMonitor dłużnicy czynszowi ze stolicy Śląska mają bowiem ponad 15-letnie zaległości czynszowe, czyli 177 miesięcy" - czytamy.

Na drugiej pozycji są mieszkańcy woj. mazowieckiego poza Warszawą, gdzie w grę wchodzi mieszkanie bez opłat przez 77 miesięcy. W przeliczeniu uwzględniona została maksymalna kwota czynszu za 40-metrowe mieszanie oraz średnią zaległość czynszową przypadającą na osobę w danym województwie oraz jego stolicy.

"Co ciekawe w Lublinie nie odnotowano żadnego dłużnika w rejestrze prowadzonym przez BIG InfoMonitor. Nie oznacza to jednak, że lublinianie tak rzetelnie płacą, lecz po prostu, że zarządcy nieruchomości nie wpisują ich do rejestru" - tłumaczy BIG InfoMonitor.

Jeśli chodzi o łączną kwotę zadłużenia czynszowego, to od kilku kwartałów prowadzą województwa: kujawsko-pomorskie – z 59,8 mln zł, następne jest mazowieckie – z niemalże 33,5 mln zł oraz warmińsko-mazurskiego – z kwotą 19,6 mln zł. Województwa te zamieszkuje również najwięcej osób, które nie płacą czynszu.

BIG InfoMonitor przypomina, że do rejestru dłużnik może trafić po 30 dniach od upływu terminu płatności. Dotyczy to zarówno firm, jak i osób prywatnych. Minimalna kwota długu wobec jednego wierzyciela w przypadku dłużnika będącego konsumentem wynosi 200 zł; w przypadku przedsiębiorstw to 500 zł.