Mieszkanie Plus 2019

Jak podkreślił w piątek prezes PFR Nieruchomości Mirosław Barszcz przedsięwzięcie w ramach Mieszkania Plus w Krakowie jest drugą co do wielkości, po Katowicach, realizacją w Polsce. To także kolejny projekt powstający we współpracy z firmą deweloperską.

Blisko 500 mieszkań, które tu powstają to oferta dla rodzin, które będą mogły skorzystać z dopłat do czynszów. W Krakowie czteroosobowa rodzina może liczyć na blisko 500 złotych miesięcznie - zaznaczył Barszcz.

Pierwsze w Krakowie osiedle Mieszkanie Plus powstaje na Klinach w południowej części miasta. Inwestycja na 3,5-hektarowej działce przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej ruszyła w sierpniu tego roku. W budowie jest osiem trzypiętrowych budynków, które pomieszczą 481 mieszkań o średnim metrażu 46 m kw.

W krakowskiej inwestycji zaprojektowano najwięcej mieszkań dwu i trzypokojowych, które stanowią ponad 90 proc. wszystkich lokali mieszkalnych. Najmniej będzie kawalerek - 12. Wszystkie mieszkania będą miały balkon lub loggię. W promieniu 1000 metrów od przyszłego osiedla znajdują się sklepy, lokale gastronomiczne, apteka, poczta, żłobek i przedszkola.

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik podkreślił, że dzięki tej inwestycji rządowy program Mieszkanie Plus w Krakowie staje się faktem. Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę pierwszych bloków to symboliczny moment. Można powiedzieć, że dziś zaczyna się tutaj, na krakowskich Klinach, nowy etap w życiu prawie pięciuset rodzin, które właśnie w tym miejscu znajdą swoje upragnione, nowoczesne i komfortowe mieszkania - wskazał.

Jak poinformowali przedstawiciele PFR Nieruchomości, w Krakowie, podobnie jak w innych lokalizacjach, nabór do Mieszkań Plus ruszy na pół roku przez zakończeniem budowy i będzie składał się z dwóch etapów.

Pierwszy z nich polega na sprawdzeniu, czy najemca spełnia kryteria społeczne zwykle ustalone przez lokalny samorząd. Drugi etap naboru to sprawdzenie tzw. zdolności czynszowej – czyli czy przyszli najemcy są w stanie wykazać łączny miesięczny dochód netto (np. pensja z tytułu umowy o pracę), jak również dodatkowe dochody (np. świadczenie 500+), na poziomie umożliwiającym opłacenie comiesięcznego czynszu z tytułu najmu mieszkania. Ponadto każdy potencjalny najemca jest sprawdzany w BIG InfoMonitor.

Według przekazanych informacji obecnie spółka PFR Nieruchomości proceduje 18 lokalizacji na terenie całego województwa małopolskiego. Ich potencjał to około 5,5 tysiąca mieszkań. Jedną z najbardziej zaawansowanych lokalizacji jest projektowana inwestycja w Skawinie. Na niespełna 1,5 hektarowej działce przy ul. Torowej powstanie siedem czterokondygnacyjnych budynków, które pomieszczą 140 mieszkań. Ich budowa ruszy w trzecim kwartale 2020 roku.

Obecnie w budowie w ramach programu Mieszkanie Plus jest 1591 mieszkań w Krakowie, Katowicach, Świdniku, Dębicy, Mińsku Mazowieckim i Jarocinie. Jeszcze w 2019 planowane jest uruchomienie inwestycji w nowych lokalizacjach – m.in. w Radomiu i Zamościu. 18 tys. mieszkań jest w trakcie projektowania architektonicznego (już z zatwierdzonym finansowaniem). Wnioski inwestycyjne zostały już złożone dla kolejnych 25,6 tys. mieszkań, a dla 23,8 tys. prowadzone są analizy.