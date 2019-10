Pomimo wyraźnego wzrostu cen Polacy wciąż kupują dużo mieszkań. Potwierdzają to najświeższe dane REAS JLL, z których wynika, że na 6 największych rynkach deweloperzy sprzedali w trzecim kwartale więcej mieszkań niż w analogicznym okresie przed rokiem. Co więcej, już od pewnego czasu w wielu miastach więcej mieszkań jest sprzedawanych niż wprowadzanych do oferty. To dlatego chcąc kupić nowe M Polacy często spotykają się w biurach sprzedaży z tym, że najatrakcyjniejsze mieszkania w budowanych dopiero blokach, dawno znalazły już nabywców.

Nie brakuje chętnych na mieszkania

Jeśli popyt na mieszkania utrzyma się na obecnym poziomie, to deweloperzy powinni dążyć do powiększenia oferty. Już dziś widać, że coraz częściej Polacy, w obliczu ograniczonego wyboru w biurach sprzedaży deweloperów, zmuszeni są wybierać oferty z "drugiej ręki".

Efekt? Od kilku miesięcy firmy budujące mieszkania, dążąc do powiększenia oferty, otrzymują coraz więcej pozwoleń na budowę. To dzięki poprawie w tym obszarze z nawiązką odrobione zostały już złe dane z początku roku. W efekcie po 9 miesiącach deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę ponad 123 tysięcy mieszkań – o 4,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Przy czym należy podkreślić prawdziwy wrześniowy boom. W samym tylko dziewiątym miesiącu deweloperzy dostali bowiem pozwolenia na ponad 16,5 tys. mieszkań. To bez mała o połowę więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Ta zmiana może sugerować poprawę na rynku gruntów pod zabudowę.

/ Materiały prasowe

We wrześniu łopaty poszły w ruch

Dobre dane napływają też z obszaru rozpoczynanych budów. Dziewiąty miesiąc z nawiązką odrobił zaległości z sierpnia. GUS informuje bowiem, że tylko w ubiegłym miesiącu deweloperzy rozpoczęli budowę prawie 12,6 tys. mieszkań – o 11,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Dobrze wyglądają też dane zsumowane za trzy kwartały. Deweloperzy rozpoczęli w tym czasie budowę ponad 102 tysięcy mieszkań, czyli odrobinę więcej (1,9 proc.) niż w analogicznym okresie dobrego dla deweloperów roku 2018.

Coraz więcej kluczy do nowych mieszkań

Obraz dopełniają pozytywne informacje urzędowe na temat zakończonych inwestycji. Mieszkań oddanych do użytkowania przez deweloperów było we wrześniu 11,3 tys. Od stycznia do września jest to już 90,8 tys. nieruchomości, czyli o 16,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Im więcej mieszkań oddawanych jest do użytkowania tym wyższe kwoty deweloperzy mogą w księgach rachunkowych zaliczyć do przychodów, co powinno przekładać się na lepsze wyniki finansowe tych firm.