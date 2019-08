Barszcz zapytany przez gazetę o konkrety w realizacji inwestycji na gruntach KZN `odpowiedział, że "KZN potrzeba jeszcze co najmniej miesiąca na powołanie swoich organów, czyli rady nadzorczej i prezesa. Konieczne jest też przyjęcie rozporządzeń wykonawczych (zmiana statutu KZN, rozporządzenie o przetargach o sprzedaży nieruchomości, określenie wzorów wykazów nieruchomości gruntowych dla spółek Skarbu Państwa)".

Zawiązanie spółki PFR Nieruchomości z KZN również wymaga czasu. Sądzę, że zaczniemy przymiarki do pierwszej inwestycji pod koniec roku. W pierwszej kolejności planujemy budowę dużego osiedla na 4 tys. mieszkań niedaleko Warszawy w lokalizacji dobrze skomunikowanej ze stolicą - wyjaśnia w rozmowie z "Rz" prezes spółki PFR Nieruchomości.

Dziennik zapytał również o wykup mieszkania. Barszcz potwierdził taką możliwość. Przepisy się nie zmieniły. Zdecydowana większość naszych najemców chce mieć lokal z dojściem do własności. Jesteśmy w trakcie podpisywania umów najmu instytucjonalnego z dojściem do własności z najemcami mieszkań w Białej Podlaskiej. To umowy zakładające stopniowe dochodzenie do własności wynajmowanego lokalu. W Białej Podlaskiej są to umowy na 26 lat - odpowiedział.