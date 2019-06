Koniec końców dom wystawili na sprzedaż, ale kupca nie było.

- Zainteresowanie było całkiem duże, zgłaszało się sporo Rosjan, którzy zachwyceni byli bogatym wystrojem domu, ale cena ich odstraszała. Podejmowali próby negocjacji, ale kwoty proponowane przez kupców ich nie zadowalały – mówi przyjaciel pary w "Rewii", na która powołują się też inne media.

W tym czasie Beata Kozidrak zamieszkała w Warszawie, z kolei Andrzej Pietras – Kalinówce pod Lublinem.

- Decyzja właśnie zapadła. Postanowili go wynająć do produkcji filmowych i telewizyjnych. Dostali właśnie trzy oferty długoterminowe i zastanawiają się, którą wybrać. To lepsze rozwiązanie niż czekanie na cud – dodaje źródło.