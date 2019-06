Z oświadczenia majątkowego Jarosława Kaczyńskiego za 2018 rok wynika, że jest współwłaścicielem (1/3 własności) domu o powierzchni ok. 150 mkw i wartości ok. 1,5 mln zł.

Lider PO Grzegorz Schetyna ma, razem z żoną, dom o powierzchni 240 mkw. i wartości ok. 1,2 mln zł oraz cztery mieszkania, z których największe ma powierzchnię 54 metrów kwadratowych i wartość ok. 350 tys. zł.

Z oświadczenie majątkowego szefowej Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer wynika, że jest współwłaścicielką domu o powierzchni 180 metrów kwadratowych położonego na działce o powierzchni 726 metrów kwadratowych; jego wartość to 830 tys. zł. Posłanka jest również współwłaścicielką mieszkania o powierzchni 32 metry kwadratowe o wartości 190 tys. zł.

Lubnauer wymieniła w oświadczeniu również majątek rodziców, z którego odziedziczyła 1/4 po śmierci ojca w 2012 roku: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 54 m. kw wartego około 210 tys. zł, działki na wsi o łącznej powierzchni 5,08 ha o łącznej wartości około 150 tys. zł., dom letniskowy o powierzchni 48 m kw. o wartości około 100 tys. zł.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, zgodnie z oświadczeniem majątkowym, ma mieszkanie o powierzchni 86,24 metrów kwadratowych i wartości 600 tys. zł, działkę rolną o powierzchni 0,22 ha wartą 26 tys. zł oraz 1/2 udziału w działce, która ma 0,16 ha i jest warta ok. 20 tys. zł. Lider Ludowców wykazał również jako swoją własność działkę budowlaną o powierzchni 754 metrów kwadratowych i wartości ok. 200 tys. zł. Kosiniak-Kamysz ma również 25-metrowy garaż wyceniony na ok. 50 tys. zł.

Lider Kukiz'15 Paweł Kukiz jest właścicielem domu o powierzchni 450 metrów kwadratowych i wartości 1,5 mln zł oraz mieszkania o powierzchni 36 metrów kwadratowych o wartości 350 tys. zł (spółdzielcze prawo własności). Kukiz ma też łąkę o powierzchni 0,6 ha wycenioną na 15 tys. zł.

Marek Jakubiak (koło poselskie Konfederacja) zadeklarował, że ma mieszkanie o powierzchni 120 metrów kwadratowych warte 400 tys. zł; 50 proc. udziałów w dwóch kolejnych mieszkaniach o łącznej powierzchni 154 metrów kwadratowych i wartości 1,3 mln zł. Jakubiak jest też właścicielem trzech miejsc garażowych wycenionych na ponad 100 tys. zł. Wśród innych nieruchomości wymienił działkę o wartości 400 tys. zł.