Jak przypomniała Dorota Kaczyńska, "już w pierwszych miesiącach obowiązywania ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości wiadomo było, że wymaga ona zmian, m.in. w kwestii nieodpłatnego przekazywania gruntów".

W nowelizacji proponuje się m.in. odpłatność za grunty – ma ona wynosić 90 proc. ceny rynkowej przekazanych gruntów, natomiast 10 proc. trafi do KZN.

- Nowe przepisy mają szansę zwiększyć pulę KZN o tereny rzeczywiście atrakcyjne dla budowy nowych osiedli mieszkaniowych, pod względem lokalizacji, infrastruktury czy komunikacji - powiedziała ekspertka.

Zdaniem Doroty Kaczyńskiej "nowelizacja KZN, mająca przede wszystkim na celu zwiększenie banku ziemi dla programu Mieszkanie plus, może znacznie wesprzeć PFR Nieruchomości w nadrabianiu dystansu do zapowiedzi sprzed dwóch lat, czyli budowę 100 tys. mieszkań".

Jak mówił wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń, dzięki proponowanym zmianom w ustawie o KZN potencjał banku ziemi Mieszkania plus urośnie faktycznie do 100 tys. mieszkań. - Na gruntach znajdujących się w "banku" KZN, według szacunków, może powstać ponad 60 tys. mieszkań. Do tego dochodzą projekty już realizowane przez PFR Nieruchomości, które zaowocują liczbą ponad 50 tys. mieszkań – tłumaczył Soboń.

Zdaniem Sobonia KZN sprawdził się w roli instytucji, która dokonała inwentaryzacji pół miliona działek. - Te grunty przeszły przez "sito" analiz, których wynikiem jest 500 działek o potencjale 60 tys. mieszkań – zaznaczył.

Wiceszef MIiR tłumaczył, że większość nieruchomości ujętych w wykazach przekazanych do KZN przez starostów oraz wybrane agencje Skarbu Państwa okazała się nieprzydatna dla realizacji celów ustawowych KZN. - Zgłaszane działki przeszły szereg analiz dotyczących oceny zanieczyszczenia gruntu, oceny warunków posadowienia inwestycji, a także opinii prawnych, podatkowych oraz architektonicznych. Dzięki nim dziś możemy mieć pewność, że w wybranych lokalizacjach powstaną dostępne cenowo mieszkania na wynajem – dodał.

Ustawa o KZN weszła w życie we wrześniu 2017 roku. Przepisy przygotowane zostały w ówczesnym Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. KZN miał pełnić rolę państwowego banku gruntów, na których miały powstać lokale w ramach Mieszkania plus.

Zasób będzie także mógł tworzyć spółki celowe – nie tylko z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, jak do tej pory – ale także m.in. ze spółkami Skarbu Państwa, czy funduszami inwestycyjnymi.