Michalkiewicz o swojej sytuacji napisał na FB, na stronie internetowej i kilku innych witrynach. Jego apel znalazł się także na YT.

Publicysta Radia Maryja deklaruje, że musi albo wykupić mieszkanie, albo je opuścić.

- Problem polega na tym, że nie mam pieniędzy, by to mieszkanie wykupić, nawet gdybym sprzedał wszystko, co mam - napisał. Jak podkreśla, wzięcie kredytu w jego wieku (ma 71 lat) jest problematyczne, więc jest zmuszony prosić o pomoc.

Ostatnio głośno było o Michalkiewiczu, bo skomentował wysokość zadośćuczynienia dla ofiary księdza pedofila. - Dostać milion złotych (...) no któż by nie chciał. Jestem pewien, że teraz panienki, jedna przez drugą, na wyścigi będą sobie przypominać, jak to były molestowane. (...) No to żadne k…wy nie są tak wysoko wynagradzane na całym świecie, a cóż do tego nasz biedny kraj - oceniał.