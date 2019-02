Tendencja wzrostowa widoczna w tym sektorze to zasługa przemian społecznych i zwiększającej się liczby gospodarstw jednoosobowych. Dane z początku 2018 roku mówią, że ciągu minionych 12 lat ilość nowozawieranych małżeństw spadła aż o 11 proc.

Funkcjonalna kawalerka czy wygodna dwupokojowa przestrzeń? Potrzeby mieszkaniowe singli są inne niż par, rodzin z dziećmi czy seniorów. Ich wybór mieszkania determinuje m. in. styl życia. Jak zauważa Rafał Malik z Funduszu Mieszkań na Wynajem: - Zazwyczaj osoby, które decydują się na mieszkanie w pojedynkę wybierają opcję najmu, który daje swobodę mobilności i pozwala na zmiany. Praca w innym mieście nie generuje problemu związanego z tym, co zrobić z mieszkaniem, jak zazwyczaj bywa w przypadku lokalu na własność.

Blisko i wygodnie to podstawa

W Polsce na wybór mieszkania do wynajęcia coraz większy wpływ ma nie tylko cena, a atrakcyjne położenie i dostęp do komunikacji. - Single przy wyborze mieszkania dużą wagę przywiązują do lokalizacji i dobrze rozwiniętej infrastruktury handlowo-usługowej. Jedni często chodzą do kina, inni uprawiają sport, a jeszcze inni uwielbiają zakupy i spotkania ze znajomymi. Istotny jest także wygodny i szybki dojazd do pracy – zaznacza Rafał Malik.

Metraż równie ważny

Osoby, które mieszkają samotnie i lubią spędzać czas poza domem raczej szukają mieszkań jednopokojowych z aneksem i łazienką. – Idealny metraż takiego lokalu nie powinien być większy niż 30 mkw. Wynajęcie większej powierzchni w przypadku mieszkania w pojedynkę może spowodować, że będzie większym obciążeniem dla budżetu. Kawalerki cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem singli, ale nie stanowią reguły przy wyborze. Ci, którzy myślą o założeniu rodziny w niedalekiej przyszłości, zdecydowanie będą poszukiwać większych mieszkań – podkreśla Rafał Malik. Warto mieć na uwadze, że dodatkowy pokój jest użyteczny i może się świetnie sprawdzić w roli salonu, garderoby czy gabinetu.

Standard nabiera znaczenia

Kolejnym istotnym kryterium przy poszukiwaniu mieszkania dla singla jest standard jego wykończenia. Tutaj możemy mówić o czynnikach praktycznych i ekonomicznych. Urządzone wcześniej mieszkanie nie generuje dodatkowych kosztów remontu, a przy planowanej wyprowadzce nie trzeba zabierać ze sobą zakupionych wcześniej sprzętów AGD i mebli. Na takie zapotrzebowanie rynku odpowiada oferta Funduszu Mieszkań na Wynajem. – Dużym atutem mieszkań oferowanych przez Fundusz jest to, że łazienki i kuchnie są w pełni wyposażone, co sprawia, że nie trzeba ich urządzać od początku, kupować sprzętów ani mebli, które później w przypadku wyprowadzki trzeba by było ze sobą zabrać. Dużym udogodnieniem są również komórki lokatorskie do przechowywania sprzętu sportowego czy sezonowych rzeczy – opowiada Rafał Malik.

Dobre prognozy na przyszłość

Mobilność Polaków, rosnący popyt najemców w dużych miastach i niedobór podaży atrakcyjnych mieszkań na wynajem sprzyjają rozwojowi najmu instytucjonalnego. Szczególnie dynamika rotacji pomiędzy miejscami pracy przekłada się na wzrost popytu na mieszkania do wynajęcia. Otwartość Polaków na zmianę miejsca zatrudnienia pokazuje ich elastyczność, chęć rozwoju zawodowego i podniesienia standardu życia. Bez wątpienia wpływa to także na ich preferencje mieszkaniowe i coraz częstsze dostrzeganie przez nich korzyści w korzystaniu z opcji najmu, szczególnie wśród osób nie posiadających jeszcze rodziny, żyjących w pojedynkę.