Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp SA

Zdecydowanie nadal jest popyt na małe, kompaktowe mieszkania, widoczny w każdym segmencie rynku, zarówno w inwestycjach skierowanych do klienta inwestycyjnego, jak i poszukującego mieszkania dla zaspokojenia własnych potrzeb. Trend ten przybiera na sile, przede wszystkim z uwagi na rosnące ceny. W kolejnych miesiącach powinien być jeszcze bardziej widoczny. Należy zaznaczyć też, że od 1. stycznia 2018 roku zmieniły się warunki techniczne, które ułatwiły projektowanie mniejszych mieszkań.

Andrzej Gutowski, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Ronson Development

Mieszkania kompaktowe to już stały element naszej oferty, dlatego nie planujemy budowy lokali mniejszych niż dotychczas. Musimy brać pod uwagę aspekty prawne, a przede wszystkim wygodę przyszłych mieszkańców. Lokale o niewielkich metrażach oczywiście nadal są ważnym elementem wielu naszych inwestycji. Popularnością cieszą się na osiedlach z segmentu popularnego, gdzie klienci kupują zazwyczaj pierwsze, własne mieszkanie, a także w lokalizacjach szczególnie interesujących klientów inwestycyjnych.

Na pewno mieszkania kompaktowe będą przeważały w naszej, nowej, warszawskiej inwestycji Ursus Centralny i w kolejnym etapie Miasta Mojego na stołecznej Białołęce. Z kolei w przypadku osiedli prestiżowych, gdzie kupowane są mieszkania docelowe, takich jak Nova Królikarnia, klienci oczekują lokali o średnich i dużych metrażach, dlatego w takich projektach mieszkań kompaktowych nie przewidujemy.

Wojciech Duda, wiceprezes zarządu w Duda Development

W tej chwili nie planujemy tego rodzaju zmian. Tworząc budynki wielorodzinne, chcielibyśmy raczej kontynuować naszą dotychczasową strategię łączenia w jednym projekcie przestronnych i niewielkich mieszkań, co pozwala nam kierować naszą ofertę do szerokiego grona nabywców o różnorodnym zakresie potrzeb.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

W przygotowaniu mamy dwie inwestycje i kolejny etap projektu Wolne Miasto w Gdańsku. Każda z nich ma ofertę dostosowaną do lokalizacji i segmentu rynku, w jakim się plasuje.

Rynek jest stabilny i w perspektywie jednego cyklu budowlanego dość przewidywalny. Nie planujemy nagłych zmian w projektach, bo nie ma ku temu powodów.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Planujemy budowę mniejszych mieszkań niż dotychczas. Tego typu lokale pojawią się w najnowszym projekcie firmy Metro Park na pograniczu Bielan i Żoliborza, w pobliżu stacji Metro Słodowiec. Oferta będzie skierowana głównie do inwestorów, a także singli i par, którym zależy przede wszystkim na przystępnej cenie całkowitej za lokal i dobrej lokalizacji.

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor pionu marketingu i sprzedaży w J.W. Construction Holding SA

Widząc trendy i zachowania klientów, coraz częściej kupujących mieszkania w celach inwestycyjnych, od dawna obraliśmy taką strategię. Przykładowo, w naszej, nowej inwestycji Willa Wiślana na warszawskim Tarchominie zaprojektowaliśmy dwupokojowe mieszkania o metrażu od 28 mkw.

Piotr Tarkowski, pełnomocnik zarządu Allcon Osiedla

Obecna sytuacja na rynku: niskie stopy procentowe, wysoka zdolność kredytowa, rosnące płace sprzyjają decyzjom zakupowym. Rosnące ceny nieruchomości z naszego punktu widzenia nie są przesłanką do budowania mniejszych mieszkań. Nasza strategia polega na dopasowaniu oferty do potrzeb poszczególnych grup docelowych. Cena jest parametrem, na który składa się wiele składowych, a dla nas najważniejsze jest to, żeby każdy klient znalazł w naszych biurach w Trójmieście ofertę dopasowaną do swoich potrzeb. W związku z powyższym możemy zaproponować mieszkania w cenie poniżej 200 tys. zł, ale również komfortowe apartamenty w prestiżowych lokalizacji w kwocie przekraczającej 5 milionów złotych.

Marcin Antczak, prezes FB Antczak

Planując nową inwestycję każdorazowo dopasowujemy metraże mieszkań do aktualnych trendów i zapotrzebowania. To dla nas podstawowe kryterium. Jeśli wzrośnie zapotrzebowanie na mniejsze lokale, będziemy to rozważać. W tej chwili jednak takich ruchów nie planujemy.

Andrzej Swoboda, wiceprezes zarządu Grupy CTE

Obserwujemy kierunki rozwoju rynku i analizujemy różne scenariusze konstruowania oferty i prowadzenia kolejnych projektów.

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

W naszej opinii popyt na rynku jest na wysokim poziomie i nie ma potrzeby zmieniać struktury oferty. Mamy inwestycje zróżnicowane pod względem cen i metraży i taką strategię zamierzamy kontynuować. W segmencie mieszkań popularnych oferujemy kawalerki od trzydziestu paru metrów do dużych mieszkań o powierzchni ponad 100 mkw. W segmencie apartamentów na wynajem i condohoteli zdarzają się mniejsze lokale o metrażu dwudziestu kilku mkw.

Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom SA

Szukając optymalizacji kosztów zakupu mieszkania, klienci decydują się na wybór lokalizacji oddalonej od centrum miasta. Istnieje również grupa klientów mniej wrażliwych cenowo.

Cena całkowita mieszkania to wypadkowa wielu czynników, na które składa się zarówno metraż, ustawność i doświetlenie wnętrz, jak i standard osiedla. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, prezentujemy szeroką ofertę o zróżnicowanym metrażu, od kompaktowych dwójek, po wielopokojowe mieszkania rodzinne.

Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service

Paradoksalnie tendencja w tym obszarze jest zupełnie odwrotna. W ubiegłym roku zauważyliśmy, że mimo wzrostu cen klienci byli zainteresowani coraz większymi mieszkaniami. Kupowane teraz mieszkania są większe o około 10 proc. Klienci poszukają większych przestrzeni, które pozwalają im na aranżację wnętrz według własnych upodobań i zapotrzebowania. Myślę, że ta tendencja będzie się utrzymywać w 2019 roku.