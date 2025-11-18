Koniec zaskakujących rat? Oczekiwanie na stanowisko MS
Obecnie Prezes UOKiK czeka na oficjalne stanowisko Ministra Sprawiedliwości. Zwrócił się do resortu z pytaniem o gotowość do wspólnej realizacji tej inicjatywy legislacyjnej, w której Ministerstwo miałoby objąć rolę podmiotu wiodącego lub wspierającego. UOKiK deklaruje pełne zaangażowanie w wypracowanie ostatecznego kształtu prawnego tych rozwiązań.
Prezes UOKiK wystąpił o upoważnienie i wpis ustawy wprowadzającej wzorzec do wykazu prac legislacyjnych rządu. KPRM przekazała, że podejmowanie prac legislacyjnych jest przedwczesne. Podkreślono, że udzielenie upoważnienia wymaga wcześniejszej współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz pogłębionych prac analitycznych nad ryzykami i korzyściami mechanizmu.
Zespół programowania prac RM zwrócił wniosek o wpis z powodu braku upoważnienia od premiera.
Co proponuje UOKiK?
Propozycja UOKiK zakłada, że banki, oferując kredyt hipoteczny oparty na okresowo stałej stopie procentowej, miałyby obowiązek posługiwania się jednolitym wzorcem zawartym w ustawie o kredycie hipotecznym. Zgodnie z założeniami, ta stała stopa procentowa miałaby obowiązywać przez co najmniej 5 lat, chroniąc kredytobiorców przed gwałtownymi wzrostami rat.
UOKiK liczył wcześniej, że nowe regulacje mogłyby wejść w życie w 2026 roku.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję