Koniec zaskakujących rat? Oczekiwanie na stanowisko MS

Obecnie Prezes UOKiK czeka na oficjalne stanowisko Ministra Sprawiedliwości. Zwrócił się do resortu z pytaniem o gotowość do wspólnej realizacji tej inicjatywy legislacyjnej, w której Ministerstwo miałoby objąć rolę podmiotu wiodącego lub wspierającego. UOKiK deklaruje pełne zaangażowanie w wypracowanie ostatecznego kształtu prawnego tych rozwiązań.

Reklama

Prezes UOKiK wystąpił o upoważnienie i wpis ustawy wprowadzającej wzorzec do wykazu prac legislacyjnych rządu. KPRM przekazała, że podejmowanie prac legislacyjnych jest przedwczesne. Podkreślono, że udzielenie upoważnienia wymaga wcześniejszej współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz pogłębionych prac analitycznych nad ryzykami i korzyściami mechanizmu.

Zespół programowania prac RM zwrócił wniosek o wpis z powodu braku upoważnienia od premiera.

Co proponuje UOKiK?

Propozycja UOKiK zakłada, że banki, oferując kredyt hipoteczny oparty na okresowo stałej stopie procentowej, miałyby obowiązek posługiwania się jednolitym wzorcem zawartym w ustawie o kredycie hipotecznym. Zgodnie z założeniami, ta stała stopa procentowa miałaby obowiązywać przez co najmniej 5 lat, chroniąc kredytobiorców przed gwałtownymi wzrostami rat.

UOKiK liczył wcześniej, że nowe regulacje mogłyby wejść w życie w 2026 roku.