Przed nadejściem mrozów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w całej Polsce wydały komunikaty przypominające o ważnym obowiązku właścicieli i zarządców nieruchomości dotyczącym zabezpieczenia przed mrozami wodomierzy.

"Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Wadowicach w związku ze zbliżającym się okresem zimowym przypomina swoim Odbiorcom, o konieczności odpowiedniego zabezpieczenia wodomierzy znajdujących się w studniach wodomierzowych, altanach, na budowach, lub nieogrzewanych piwnicach przed rozmrożeniem" – przypomina Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

"Temperatura w pomieszczeniu, gdzie znajduje się wodomierz i instalacja wodociągowa, powinna wynosić co najmniej +4°C. Zaniedbanie tej kwestii, zwłaszcza w przypadku wodomierzy umieszczonych w nieogrzewanych piwnicach lub studniach wodomierzowych, może skutkować uszkodzeniem urządzenia. W efekcie może dojść do rozszczelnienia instalacji, zalania pomieszczeń, a nawet przerwy w dostawie wody" – czytamy na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach.

"Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierza przed mrozem, aby uniknąć jego uszkodzeniu. W tym celu należy zaizolować go wraz z rurami za pomocą materiałów takich jak styropian, wełna mineralna lub pianka termoizolacyjna, a także sprawdzić, czy temperatura w pomieszczeniu jest odpowiednia" – informuje Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie.

Obowiązek właścicieli i zarządców nieruchomości zabezpieczenia wodomierza przed mrozami – skąd wynika?

Obowiązek właścicieli i zarządców nieruchomości zapewnienia niezawodnego działania wodomierza wynika z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r., poz. 537), który nakłada na odbiorców usług odpowiedzialność za niezawodne działanie posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych.

Jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. Do odbiorców usług zalicza się każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, w tym m.in.: właściciel domu jednorodzinnego, a także właściciel lub podmiot zarządzający budynkiem wielorodzinnym (np. wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia).

Obowiązek właścicieli i zarządców nieruchomości zabezpieczenia wodomierza przed mrozami – jak go spełnić?

Centralny Wodociąg Żuławski przygotował wskazówki, jak prawidłowo zabezpieczyć wodomierz przed mrozami. Zgodnie z nimi:

Jeżeli wodomierz jest zamontowany wewnątrz budynku należy:

skontrolować szczelność okien i drzwi, a wszelkie nieszczelności usunąć, aby zimne powietrze nie dostawało się do pomieszczenia;

zabezpieczyć wodomierz materiałem izolacyjnym, np. starym kocem, gazetami lub dedykowaną izolacją dostępną w sklepach budowlanych, taką jak wełna mineralna czy mata termoizolacyjna;

osłonić odkryte rury wodociągowe narażone na mróz, wykorzystując np. styropian lub specjalne otuliny z pianki poliuretanowej.

Jeżeli wodomierz znajduje się w studzience należy:

sprawdzić, czy pokrywa jest szczelna, a w razie potrzeby uzupełnić nieszczelności np. pianką montażową;

oczyścić wnętrze studzienki i usunąć zalegającą wodę;

odpowiednio zabezpieczyć termicznie zarówno pokrywę, jak i znajdujący się w środku wodomierz, stosując opisane wcześniej metody izolacji.

Obowiązek właścicieli i zarządców nieruchomości zabezpieczenia wodomierza przed mrozami – jakie mogą być skutki jego niedopełnienia?

Niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia wodomierza przed mrozami może prowadzić nie tylko do uszkodzenia samego urządzenia, ale również do poważnych problemów z całą instalacją wodociągową. Skutki zamarznięcia wody w wodomierzu bywają kosztowne i uciążliwe, a odpowiedzialność za naprawy oraz ewentualne straty ponosi właściciel lub zarządca budynku. Do najczęstszych konsekwencji braku zabezpieczenia wodomierza należą:

brak wskazań – wodomierz przestaje rejestrować przepływ wody, co najczęściej oznacza uszkodzenie mechanizmu pomiarowego przez zamarzniętą wodę;

– wodomierz przestaje rejestrować przepływ wody, co najczęściej oznacza uszkodzenie mechanizmu pomiarowego przez zamarzniętą wodę; pęknięcia obudowy – widoczne rysy, pęknięcia lub wybrzuszenia mogą świadczyć o rozszerzaniu się lodu wewnątrz urządzenia;

– widoczne rysy, pęknięcia lub wybrzuszenia mogą świadczyć o rozszerzaniu się lodu wewnątrz urządzenia; wycieki wody – utrata szczelności wodomierza lub elementów instalacji może prowadzić do zalania pomieszczeń i dodatkowych strat;

– utrata szczelności wodomierza lub elementów instalacji może prowadzić do zalania pomieszczeń i dodatkowych strat; nieprawidłowe odczyty – uszkodzony mechanizm pomiarowy może wskazywać błędne wartości zużycia wody;

– uszkodzony mechanizm pomiarowy może wskazywać błędne wartości zużycia wody; brak wody w instalacji – zamarznięta woda może całkowicie zablokować przepływ, uniemożliwiając korzystanie z instalacji.

Obowiązek właścicieli i zarządców nieruchomości zabezpieczenia wodomierza przed mrozami – co grozi za niedopełnienie?

W skrajnych przypadkach konsekwencją zaniedbań mogą być kosztowne naprawy, konieczność wymiany wodomierza, a także spory z dostawcą wody dotyczące rozliczeń zużycia. Jednak w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących wodomierza głównego zastosowanie ma paragraf 18. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27 lutego 2018 r. w sprawie zasad ustalania taryf, wzoru wniosku taryfowego oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2022 r., poz. 1074). Zgodnie z tym przepisem, gdy wodomierz główny działa nieprawidłowo, ilość zużytej wody określa się na podstawie średniego zużycia z trzech miesięcy poprzedzających wykrycie usterki. Jeżeli takie dane nie są dostępne, rozliczenie następuje w oparciu o średnie zużycie z analogicznego okresu roku poprzedniego albo poprzez przemnożenie średniego miesięcznego zużycia z poprzedniego roku przez liczbę miesięcy, w których wodomierz funkcjonował,

