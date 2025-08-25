Nowy wymiar miejskiego życia

SKYCITY Gdynia powstaje przy ulicy Kieleckiej, w samym centrum Gdyni, perfekcyjnie realizując ideę miasta 5-minutowego. W otoczeniu są: lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, galeria handlowa ze strefą foodhall, siłownią i kinem, miejskie centrum sportu, biura, szkoły, przedszkola, stacje SKM i PKM oraz przystanki autobusowe. Do urzędu miasta i prowadzącego do morza Parku Centralnego można stąd dojść w mniej niż 5 minut.

Dużym atutem SKYCITY Gdynia jest jej miastotwórczy charakter mixed-use. Koncepcja inwestycji została wyłoniona w międzynarodowym konkursie, który wygrała warszawska pracownia Grupa 5 Architekci. Pierwszy etap obejmuje realizację 17-kondygnacyjnego budynku z 93 apartamentami i lokalami usługowymi na parterze. Docelowo powstaną tu 4 budynki – nowoczesne biura, usługi i apartamenty. Warto przypomnieć, że Allcon zdecydował się na przesunięcie najwyższego z nich do drugiej linii zabudowy i zrezygnował z pierwotnie planowanego, piątego budynku. Dzięki temu projekt zyskał więcej przestrzeni zewnętrznej a mieszkańcy - atrakcyjnych widoków z okien.

SKYCITY Gdynia to także nowy plac miejski z elementami zieleni, małej architektury i sztuki. Stanie się on rozpoznawalnym punktem spotkań na mapie Gdyni. Część publiczną projektu konsultowano ze Stowarzyszeniem Integracja pod kątem dostępności.

BREEAM – najwyższy wynik w kraju

SKYCITY Gdynia jako pierwsza inwestycja w północnej Polsce uzyskała prestiżowy, międzynarodowy certyfikat BREEAM Communities na etapie Final, uzyskując najlepszy rezultat w kraju. Potwierdza to holistyczne podejście inwestora do planowania i troski o otoczenie. BREEAM Communities to jeden z najbardziej wymagających systemów oceny zrównoważonego rozwoju dla dzielnic i osiedli. Uwzględnia m.in.: jakość planowania przestrzennego, integrację społeczną i partycypację mieszkańców, efektywność energetyczną, gospodarkę wodą i odpadami oraz wpływ inwestycji na lokalne środowisko i społeczność.

Człowiek w centrum

Za realizację SKYCITY Gdyni odpowiada trójmiejski Allcon, znany z realizacji inwestycji takich, jak nagradzane w Polsce i za granicą apartamenty: Tarasy Bałtyku i Atrium Oliva, hotele: Raddisson i Puro w Gdańsku oraz Lido w Juracie, a także luksusowy salon Porsche w Sopocie.

Filozofia Allconu opiera się na szczególnej dbałości o człowieka i jego potrzeby. To podejście zostało zaimplementowane również w projekcie SKYCITY Gdynia. Troska o szeroko pojęty dobrostan i zdrowe życie była traktowana przez twórców inwestycji priorytetowo. Jest ona widoczna już na etapie doboru komfortowej lokalizacji, łączącej miasto i naturę. Zachwycające widoki na morze, miasto i las, zmieniające się razem z porami roku, inspirują a przy tym wspierają życiowy balans.

– Po miesiącach intensywnych przygotowań z dumą prezentujemy ofertę SKYCITY Gdynia. To zdecydowanie najciekawsza inwestycja w Polsce, która redefiniuje rynek premium. Łączy ona miejski charakter życia ze zniewalającymi widokami na morze i lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Dodaliśmy do tego ponadczasowy projekt inspirowany modernizmem, bardzo przemyślaną ofertę udogodnień i innowacyjne rozwiązania technologiczne – mówi Marta Drozd-Piekarska, dyrektorka marketingu i sprzedaży Allcon.

Wnętrza SKYCITY Gdynia powstały w renomowanej pracowni PB Studio. Ponadczasową estetykę dopasowano do stylu życia najbardziej wymagających mieszkańców. Nie zabraknie elementów wyselekcjonowanej sztuki i rzemiosła. Wnętrza będą wykończone materiałami najwyższej jakości, w tym m.in. kamieniem naturalnym, drewnem, futurystyczną, szczotkowaną stalą oraz artystycznym, barwionym szkłem.

Na tle innych inwestycji SKYCITY Gdynia wyróżnia się także skalą udogodnień. W pierwszym budynku znajdziemy m.in. salę klubową z tarasem, kameralną strefę wellness z saunami, tężnią solankową oraz profesjonalnym pomieszczeniem do masażu i fizjoterapii. Uwagę zwraca też przestronne lobby, które tworzy reprezentacyjną strefę wejściową.

– Inwestycja została skonsultowana pod względem neuroarchitektury i longevity, by ocenić rozwiązania realnie wpływające na dobrostan mieszkańców. W ten sposób powstanie unikatowe miejsce, gdzie codzienność stanie się arcydziełem, a obcowanie ze sztuką i naturą będzie częścią życia – dodaje Marta Drozd-Piekarska.

Koniec prac ziemnych

Na budowie SKYCITY Gdynia pracują już dwa dźwigi. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. W czerwcu zakończono etap prac ziemnych. Jednym z kluczowych, a zarazem najbardziej zaawansowanych technologicznie elementów projektu są ściany szczelinowe o długości około 150 metrów. Umożliwiają one bezpieczne prowadzenie robót w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy i leśnej skarpy.