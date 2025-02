Inwestowanie w nieruchomości położone w “wakacyjnych” destynacjach staje się coraz bardziej opłacalne ze względu na rosnący popyt na wynajem krótkoterminowy. W dobie popularności platform tj. Airbnb czy Booking, turyści coraz chętniej wybierają apartamenty, domy i wille jako alternatywę dla hoteli.

Najem tego typu jest atrakcyjny również dla wynajmujących - pozwala na uzyskanie wyższych i szybszych dochodów niż długoterminowy, szczególnie w popularnych miejscowościach turystycznych. To także elastyczność – z mieszkania można przecież korzystać również na własne potrzeby poza ścisłym sezonem turystycznym, jednocześnie generując zyski w bardziej “gorących” okresach. Turcja, dzięki swojemu położeniu, różnorodności krajobrazowej i bogatej kulturze, zyskuje na popularności jako kierunek urlopowy, co bezpośrednio wpływa na rosnące zapotrzebowanie na nieruchomości w miejscach takich jak Stambuł, Antalya, Bodrum czy Alanya.

Nieruchomości inwestycyjne w Turcji

Według danych opublikowanych przez tureckie Ministerstwo Kultury i Turystyki, w 2024 roku Turcja odnotowała wzrost liczby turystów. W samym lipcu było ich 7,3 mln, co stanowi wzrost o 2,6 proc. w porównaniu do roku poprzedniego - to najwyższy miesięczny wynik w historii kraju. Najwięcej wczasowiczów przybyło z Niemiec (+10 proc., 1,04 mln), Wielkiej Brytanii (+15 proc., 660 tys.), Polski (+17 proc., 319 tys.) oraz Iranu (+25 proc., 312 tys.).

W okresie od stycznia do lipca liczba turystów wzrosła o 8,3 proc. r/r, co przekłada się na sumaryczne 28,9 miliona odwiedzin w tamtym czasie. Tym samym rok 2023, który wcześniej uznawano za absolutnie rekordowy pod względem turystyki, został szybko zdeklasowany przez wyniki osiągnięte w 2024 roku.

Turcja jest jednym z najchętniej odwiedzanych krajów na świecie, co bezpośrednio przekłada się na wzrost popytu na wynajem krótkoterminowy. Z roku na rok przyciąga coraz większe rzesze turystów, zarówno poszukujących wypoczynku na słonecznych plażach, jak i tych, którzy pragną odkrywać bogate dziedzictwo kulturowe kraju. Wczasowicze z całego świata, zwłaszcza z Europy, przybywają tu ze względu na wyjątkową różnorodność atrakcji – od malowniczych wybrzeży Morza Śródziemnego i Egejskiego po zapierające dech w piersiach zabytki, takie jak Hagia Sophia w Stambule czy starożytne miasto Efez. Dodatkowym magnesem są bardzo przystępne ceny, które czynią ten kraj bardziej dostępną dla szerokiego grona podróżnych – mówi Agnieszka Mikos, ekspertka ds. nieruchomości zagranicznych Polkainwestuje.pl.

Zwiększony napływ turystów naturalnie kreuje rosnący popyt na wynajem krótkoterminowy, szczególnie w takich popularnych kurortach jak Antalya, Alanya, Bodrum czy Marmaris. Dzięki temu, rynek wynajmu nieruchomości w tych rejonach staje się coraz bardziej dochodowy. Dla inwestorów oznacza to idealną okazję, ponieważ turystyka nie tylko napędza zapotrzebowanie na zakwaterowanie, ale także podnosi wartość nieruchomości. Inwestowanie w nie z przeznaczeniem na wynajem krótkoterminowy, zwłaszcza w popularnych destynacjach, daje możliwość uzyskania wysokich dochodów pasywnych. Boom turystyczny, który obserwujemy, tworzy do tego doskonałe warunki, oferując zarówno dochód z wynajmu, jak i perspektywę długoterminowego wzrostu wartości samego lokalu– dodaje.

Ceny nieruchomości w Turcji

Ceny nieruchomości w Turcji różnią się w zależności od regionu i lokalizacji, jednak w porównaniu do innych europejskich krajów wakacyjnych, pozostają stosunkowo niskie. Według danych firmy Properstar, średnia cena mkw. mieszkania w tym kraju wynosi około 1 542 EUR, a w regionach turystycznych, jak Antalya, czy Bodrum roczne wzrosty cen przekraczają 200 proc. Miasta te przyciągają inwestorów zagranicznych ze względu na ich popularność wśród turystów i względną przystępność cenową w porównaniu do innych europejskich rynków wakacyjnych.

Ceny nieruchomości w Hiszpanii, czy we Włoszech są zazwyczaj wyższe, ale różnica powoli się zmniejsza. Podczas gdy średnia cena za metr kwadratowy w kurortach hiszpańskich często przekracza 2,000 EUR, w Turcji, nawet w prestiżowych lokalizacjach, jest ona zazwyczaj niższa. Ponadto, kraj ten oferuje niższe koszty utrzymania oraz stosunkowo niski poziom opłat transakcyjnych, co czyni go atrakcyjną opcją dla osób poszukujących nieruchomości wakacyjnych lub inwestycyjnych – mówi Agnieszka Mikos – Bodrum, uznawany za "tureckie Saint-Tropez", przyciąga głównie zamożnych kupców, którzy szukają luksusowych willi i apartamentów. W Alanyi ceny są natomiast nieco niższe, co przyciąga szersze grono nabywców, w tym rodziny i osoby poszukujące drugiego domu – dodaje.

Inwestowanie w nieruchomości wakacyjne w Turcji

Inwestowanie w nieruchomości wakacyjne w Turcji oferuje potencjalnie wysokie zwroty, zwłaszcza w okresach szczytowej turystyki. Według firmy Barnes International Realty, w Stambule miesięczny czynsz pobierany za apartamenty w prestiżowych dzielnicach wynosi od 2 000 do 2 600 euro. W rejonach turystycznych, jak Antalya, stawki oscylują zaś między 1 500 a 2 200 euro. W popularnych kurortach nadmorskich, takich jak Bodrum, można zaś liczyć na dochody rzędu 3 000 euro miesięcznie.

Warto jednak zwrócić uwagę na obowiązujące w kraju regulacje oraz związane z nimi konieczne do poniesienia koszty, związane z kupnem i wynajmem lokalu na terenie Turcji. Tamtejsze Ministerstwo Kultury i Turystyki rok temu opublikowało nowe regulacje dotyczące wynajmu nieruchomości w celach turystycznych. Ma ono zapobiec szkodliwym incydentom dotyczącym wynajmu lokalu na okres krótszy niż 100 dni.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda nieruchomość wynajmowana na okres krótszy niż 100 dni zostaje zaklasyfikowana jako "dom turystyczny" i podlega zasadom wynajmu krótkoterminowego. Aby móc prowadzić taką działalność, niezbędne jest uzyskanie specjalnej licencji, którą wydaje Ministerstwo Kultury i Turystyki. Proces ubiegania się o nią trwa zaś zazwyczaj około trzech miesięcy. Co więcej, jeśli nieruchomość znajduje się w budynku wielomieszkaniowym lub kompleksie, właściciel musi zdobyć pisemną zgodę od wszystkich współwłaścicieli lokali w danym budynku. Bez tej akceptacji, wynajem krótkoterminowy może być niemożliwy do realizacji - ma to na celu ochronę interesów innych mieszkańców oraz utrzymanie harmonii sąsiedzkiej – mówi Agnieszka Mikos, ekspertka ds. nieruchomości zagranicznych Polkainwestuje.pl.

Wynajem krótkoterminowy w Turcji niesie ze sobą wiele korzyści, jednak warto pamiętać o pewnych ryzykach związanych z regulacjami prawnymi, zwłaszcza w kontekście posiadania nieruchomości przez cudzoziemców. Dlatego, aby uniknąć problemów, warto skorzystać z porad doświadczonych specjalistów, którzy pomogą lepiej zrozumieć lokalne przepisy i zasady panujące na rynku.