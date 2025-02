Co dalej z cenami mieszkań? Przewidywania na 2025 rok

Na rynku nieruchomości pojawia się coraz więcej pytań o przyszłość cen mieszkań, zwłaszcza w kontekście planowanego przez rząd programu mieszkaniowego. Co może się wydarzyć z cenami mieszkań w nadchodzących miesiącach? Jakie są prognozy ekspertów w obliczu nowych inicjatyw, takich jak "Pierwsze Klucze”? Eksperci rozważają różne scenariusze, zwracając uwagę na rosnącą liczbę ofert mieszkań z rynku wtórnego i możliwą reakcję sprzedających.

Jakie są obecne tendencje na rynku nieruchomości?

Zgodnie z analizami ekspertów, obecnie jesteśmy na rekordowo wysokim poziomie ofert sprzedaży mieszkań z rynku wtórnego. Niski popyt w ostatnich miesiącach wpływa na stagnację cen. Z danych przedstawionych przez money.pl wynika, że rynek wtórny znajduje się w tzw. trendzie bocznym, co oznacza, że ceny pozostają na stabilnym poziomie, mimo wzrostu liczby ofert i promocji.

Dodatkowo, w związku z wciąż wysokimi stopami procentowymi i trudnym dostępem do kredytów, oczekiwania sprzedających okazały się wygórowane. Brak większych obniżek stóp procentowych oraz brak nowego programu mieszkaniowego spowodowały, że rynek wtórny nie przeżywa żadnych spektakularnych zmian. Co ciekawe, według analityka z Domu Maklerskiego Trigon, Davida Sharmy, obecnie rynek wtórny może oferować więcej okazji niż rynek pierwotny, co jest jednym z powodów, dla których wielu kupujących wybiera mieszkania z drugiej ręki.

Spadek cen na rynku wtórnym – prognozy

Eksperci są zgodni, że na rynku wtórnym mogą wystąpić niewielkie spadki cen, jednak raczej nie przekroczą one 5 proc. wartości nieruchomości. To wciąż stabilny rynek, który nie doświadcza drastycznych obniżek, choć w przyszłości może nastąpić dalsza korekta cenowa.

Program rządowy "Pierwsze Klucze” – jakie ma szanse na zmianę rynku?

Program "Pierwsze Klucze", który ma obejmować mieszkania z rynku wtórnego, może wpłynąć na rynek nieruchomości. Program ten, którego założenia zostały już ogłoszone przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, przewiduje dotacje dla osób chcących zakupić mieszkanie lub dom na własność. Choć nie ma jeszcze pewności, czy program wejdzie w życie, eksperci zauważają, że może on wpłynąć na ceny mieszkań, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach.

Adrian Górniak, analityk Ipopema Securities, zauważa, że program "Pierwsze Klucze" może spowodować "ekstra podaż flipperską”. Zgodnie z przewidywaniami, flipperzy – osoby inwestujące w mieszkania w celu ich szybkiej sprzedaży z zyskiem – mogą zacząć wprowadzać swoje nieruchomości na rynek. Choć teoretycznie wprowadzono zabezpieczenia przed spekulacjami, np. mieszkania muszą mieć co najmniej 5 lat, a ich właściciele muszą je posiadać co najmniej 3 lata, to praktyka może odbiegać od założeń.

Rynek pierwotny – co dalej?

Jeśli chodzi o ceny na rynku pierwotnym, analitycy przewidują dla money.pl, że deweloperzy nie będą podejmować drastycznych kroków obniżania cen w najbliższym czasie. Ceny materiałów budowlanych utrzymują się na stabilnym poziomie, a ceny gruntów w najlepszych lokalizacjach wciąż są wysokie. Jednak eksperci zwracają uwagę, że wszystko zależy od popytu i potencjalnych obniżek stóp procentowych, które mogą wpłynąć na dostępność kredytów hipotecznych.

Adrian Górniak wskazuje również, że deweloperzy, którzy obecnie utrzymują wysokie marże, mogą w przyszłości skupić się na wolumenie sprzedaży, co może skutkować obniżkami cen, szczególnie jeśli w perspektywie trzech kwartałów nie dojdzie do obniżek stóp procentowych