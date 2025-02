Rynek nieruchomości przechodzi wyraźne zmiany. Jak wynika z najnowszego raportu Narodowego Banku Polskiego, ceny mieszkań na rynku wtórnym zaczęły spadać. W niektórych miastach spadki sięgają nawet kilku procent. Czy to oznacza koniec drożyzny? A może to tylko chwilowe zawirowania? Sprawdzamy, jak kształtują się ceny i co prognozują eksperci.