- Mieszkanie plus to najważniejszy pakiet rozwiązań Narodowego Programu Mieszkaniowego, którego celem jest zwiększenie liczby mieszkań dostępnych w przystępnych cenach – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. - Cieszę się, że to właśnie na gruntach Poczty Polskiej, jako pierwszej spółki skarbu państwa, rozpocznie się realizacja inwestycji - zaznaczył.

Działki, na których będzie realizowana inwestycja, jak informuje BGKN, "zostaną wniesione przez Pocztę Polską w formie aportu, z kolei budowę mieszkań sfinansuje fundusz zarządzany przez spółkę BGK Nieruchomości".

Tereny, na których ruszą inwestycje zlokalizowane są w południowo-zachodniej części dzielnicy Wola. Na pierwszej, ponad dwuhektarowej działce położonej przy ul. Sowińskiego 28 powstanie blisko 450 mieszkań, na drugiej - około trzyhektarowej, znajdującej się przy ul. Worcella 1 - zostanie zbudowane około 650 mieszkań.

- Nasza spółka realizuje program Mieszkanie plus w ramach działań rynkowych, dlatego cieszy nas, że na zasadach komercyjnych pozyskaliśmy stołeczne grunty, doskonale położone i skomunikowane z warszawskim śródmieściem – powiedział Bartłomiej Pawlak, członek zarządu BGK Nieruchomości. - Liczę na to, że realizowana na gruntach Poczty Polskiej inwestycja pokaże, że warto sięgać po niewykorzystywane tereny spółek skarbu państwa, by budować na nich mieszkania dla polskich rodzin - dodał Pawlak.

Obecny na uroczystości podpisania umowy prezes zarządu Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski zaznaczył, że "poczta dysponuje atrakcyjnie położonymi terenami, które od dłuższego czasu nie były wykorzystywane zgodnie z potencjałem. Podpisując tę umowę, Poczta Polska wychodzi naprzeciw realizacji rządowego programu Mieszkanie plus, pokazując, iż można dzisiaj realizować takie budownictwo na gruntach należących do spółek skarbu państwa, z korzyścią dla Poczty Polskiej, BGK Nieruchomości jak i mieszkańców dużych i małych miast".

Wiceminister rozwoju Witold Słowik dodał, że "program będzie miał realny wpływ na wzrost społeczny i rozwój gospodarczy kraju". Przypomniał, że "odwrócenie niekorzystnych trendów demograficznych to jeden z nadrzędnych celów, jaki przyświeca polskiemu rządowi, a program Mieszkanie plus, stawiając w centrum poprawę jakości życia polskich rodzin, może się do tego przyczynić".

BGKN, który realizuje program Mieszkanie plus w części komercyjnej zakłada budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności. Program pozwoli na efektywne wykorzystanie nieużywanych dziś gruntów, będących w posiadaniu m.in. skarbu państwa i spółek z jego udziałem.

Obecnie w budowie w ramach programu Mieszkanie plus znajduje się ponad 1,2 tys. mieszkań. Do Białej Podlaskiej i Jarocina na początku lipca dołączyły inwestycje w Gdyni, Pruszkowie i Wałbrzychu. Z kolei liczba mieszkań w przygotowaniu, szacowana na podstawie umów inwestycyjnych podpisanych z partnerami samorządowymi, podmiotami prywatnymi i spółkami skarbu państwa, wynosi 10 tysięcy.