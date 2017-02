W Park Line jest około 12 apartamentów, w tym jedynie dwa zajmujące dwa piętra. "Metraże? Te są prawdziwie królewskie: od 135 mkw. do aż 330 mkw. Luksus przez duże "L" jest widoczny na każdym kroku. Są tu nie tylko portiernia, sala spotkań czy spa, ale też oryginalnie zaprojektowane wnętrza z doskonałej jakości materiałów", opisuje serwis Urban.one, który przygotował zestawienie najdroższych adresów w Polsce.

W pierwszej piątce najdrożej sprzedanych mieszkań znalazły się jeszcze inne warszawskie adresy. Wśród nich m.in. 137-metrowy apartament położony na pobliskiej ul. Parkowej wart 8,6 mln zł. I właśnie tam zanotowano rekordowo wysoką ceną metra kwadratowego w Polsce – ta sięgnęła 49 tys. zł. To oznacza że różnica między ceną mkw. na Parkowej a średnią ceną mkw. w Śródmieściu wyniosła aż 40 tys. zł.

Na tym nie kończą się nieruchomościowe rekordy w Warszawie. "Na rynku wtórnym przodują takie adresy jak Wybrzeże Kościuszkowskie, gdzie za 240-metrowy apartament kupujący zapłacił 8,5 mln zł (35,8 zł za mkw). Z grupy najdroższych apartamentowców w Polsce nie wypadł również wieżowiec Cosmpolitan przy ul. Twardej. Ktoś zapłacił tam 6,7 mln zł za niemal dwustumetrowe mieszkanie", wynika też z analizy Urban.one.

Poza Warszawą wysokie ceny za mkw. apartamentowców ma także Trójmiasto. I tak np. luksusowe mieszkanie przy marinie (ul. Szafarnia) zapłacono ponad 1,5 mln zł (32 tys. zł za mkw.). Podobnie było w Sopocie – przy ulicy Parkowej.

Jeśli chodzi o powierzchnie mieszkania, to najdroższe apartamenty (powyżej 100 mkw.) stanowią jedynie 3 proc. obrotu. Największe było zainteresowanie mieszkaniami o powierzchni 40-60 mkw. (47 proc.). A co z mieszkaniami, których jest w sprzedaży najwięcej? Zmiany w strukturze w porównaniu do poprzedniego roku wynosiły jedynie 1 punktów procentowych i dotyczyły mieszkań do 30 mkw. (5 proc.) i od 60 do 70 mkw. (14 proc.).

Stolica zdominowała też ranking rekordów cen gruntów, gdzie jest już coraz mniej działek do zagospodarowania na lokale o przeznaczeniu biurowo-usługowym. W Warszawie po latach zapomnienia do łask inwestorów i deweloperów wróciła Wola. Tuż obok Warsaw Spire, doszło do transakcji o wartości 151,4 mln zł, gdzie mkw. działki kosztował 26 tys. zł. W przypadku gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usług rekord dotyczył działek w pobliżu Centrum Handlowego Arkadia. 3 hektary kosztowały inwestora ponad 168 mln zł. (5,4 tys. zł za mkw.).

Po drugiej stronie skali są najtańsze działki. Za 0,5 ha gruntu rolnego w miejscowości Sobota, w województwie łódzkim kupujący zapłacił 1 tys. zł. Natomiast w niewielkiej Wilkowej w Świętokrzyskim działkę budowlaną o powierzchni 1 hektara sprzedano za jedyne 2 tys. zł. źródło: Urban.one

Jeśli uwzględnić też rezydencje, to rynek luksusowych apartamentów wart może być w Polsce około 1,2 mld zł. W najbliższych trzech latach ma urosnąć o ponad 20 proc., wynika też z danych KPMG.