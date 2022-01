Mieszkania podrożały na rynku pierwotnym rok do roku o 15%, gdy domy na sprzedaż o 21% (dane za październik 2021 r.).

Wzrost cen domów

Na rynku wtórnym wzrost cen domów był jeszcze wyższy i wynosił 23%. Dla rynku mieszkań był to wzrost o 11%.

Ta dynamika dotyczy cen ofertowych, wynika z popytu inwestycyjnego i tego, że wiele osób postanowiło się przeprowadzić pod wpływem pandemii, aby łatwiej pogodzić pracę w domu z życiem prywatnym.

Jak wynika z badań, które zrealizowaliśmy wspólnie z wyższą uczelnią SWPS aż 1/3 Polaków planuje się przeprowadzić lub już to zrobiło w czasach pandemii, 12% już to zrobiło, a 6% szuka mieszkania w tej chwili - mówi w rozmowie z MarketNews24 Jarosław Krawczyk z internetowego serwisu Otodom. Podwyżki stóp procentowych mogą to zmienić i wiele osób planujących dotąd kupno mieszkania przeniesie swoje zainteresowania na rynek najmu.