Program „Działki budowlane dla młodych” w Suwałkach to inicjatywa samorządu, mająca na celu zachęcenie młodych ludzi do osiedlania się w mieście poprzez oferowanie działek budowlanych z 50-procentową bonifikatą. W ramach programu dostępnych jest 48 działek o powierzchni od około 750 do 1 200 m², zlokalizowanych w zachodniej części Suwałk.

Pierwszy przetarg na działki budowlane okazał się dużym sukcesem

Program „Działki budowlane dla młodych” przewiduje dwa przetargi. Zainteresowanie pierwszym, który odbył się w dniach 21-23 maja, potwierdziło słuszność inicjatywy. Miasto wystawiło na sprzedaż 48 działek, z czego 20 trafiło na pierwszy przetarg. Urzędnicy odnotowali aż 54 wpłacone wadia, co jasno wskazuje, że obrano dobry kierunek i daje podstawy do kontynuowania programu.

Wartość działek oferowanych w Suwałkach mieści się w przedziale od 182 tys. do 257 tys. zł. Młodzi mieszkańcy mogą jednak kupić je o połowę taniej. Ostateczna cena każdej z nieruchomości zależy jednak od przebiegu licytacji, ponieważ przetarg prowadzony jest w formule ustnej, czyli kto da więcej.

Kto może skorzystać z programu „Działki budowlane dla młodych”?

Z programu „Działki budowlane dla młodych” mogą skorzystać osoby, które spełniają określone przez miasto warunki:

Przede wszystkim, w dniu sprzedaży działki nabywca nie może mieć ukończonych 40 lat. W przypadku małżeństw wystarczy, że jeden z małżonków mieści się w tym limicie wieku;

Kolejnym warunkiem jest zobowiązanie się do zakończenia budowy domu mieszkalnego na zakupionej działce w ciągu sześciu lat od daty nabycia nieruchomości;

Dodatkowo, z programu nie mogą skorzystać osoby, które są już właścicielami lub współwłaścicielami (w udziale co najmniej ½) działek budowlanych na terenie Suwałk – dotyczy to również małżeństw.

W przypadku niespełnienia warunku dotyczącego zakończenia budowy lub decyzji o sprzedaży działki przed upływem 10 lat (bez uzyskania Suwalskiej Karty Mieszkańca w ciągu trzech miesięcy od zakończenia budowy), beneficjent programu będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej bonifikaty.

Kolejny przetarg na tanie działki budowlane za miesiąc

Drugi przetarg w ramach programu „Działki budowlane dla młodych” ma ruszyć za około miesiąc, mniej więcej na przełomie czerwca i lipca. Do sprzedaży trafią działki budowlane położone w tej samej części Suwałk, a kupujący spełniający warunki programu będą mogli skorzystać z bonifikaty sięgającej 50 proc. wartości rynkowej.

Na początek programem objęliśmy 48 działek w zachodniej części Suwałk w okolicach ulic Zastawie i Lotniczej. Pierwszy przetarg dotyczy 20 nieruchomości. Aż 54 wpłacone wadia pokazują, że to dobry kierunek i będziemy na pewno kontynuować te działanie - informował Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Program „Działki budowlane dla młodych” to szansa dla młodych, którzy planują związać swoją przyszłość z Suwałkami na nabycie gruntu pod budowę własnego domu na preferencyjnych warunkach.

Działki budowlane dla młodych w atrakcyjnych cenach to znany pomysł

W Polsce wprawdzie nie było jeszcze programu, który na szczeblu lokalnym oferowałby zakup działek budowlanych z taką bonifikatą, jednak sama idea jest już znana. W 2021 roku pilotażowy program „Działki budowlane dla młodych” rozpoczęła Zduńska Wola. Tam również grunty sprzedawane były w formie licytacji ustnej. Zamiast bonifikaty przewidziano wtedy atrakcyjną cenę wyjściową, która wynosiła 25 tys. zł. Działki sprzedane zostały w trakcie dwóch aukcji Osobom, które kupiły ziemię, miasto postawiło warunki – w ciągu 12 miesięcy od zakupu inwestor musiał wystartować z budową domu. Inwestycje miały być gotowa w ciągu trzech lat.