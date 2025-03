Z artykułu tego dowiesz się, kogo chroni ubezpieczenie mieszkania, czy jest ono obowiązkowe oraz na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy mieszkaniowej.

Kogo chroni ubezpieczenie mieszkania?

Ubezpieczenie mieszkania zapewnia ochronę w wielu nieprzewidzianych sytuacjach, które mogą doprowadzić do szkód w samej nieruchomości, jak i ruchomościach znajdujących się w pomieszczeniach. Zalicz się do nich zalanie, przepięcie czy kradzież z włamaniem.

Warto przy tym pamiętać, że polisa mieszkaniowa chroni właściciela i najemcę mieszkania. Dla tego pierwszego najważniejsze jest zabezpieczenie samej nieruchomości. Natomiast dla najemcy znaczenie ma ochrona na wypadek uszkodzenia rzeczy czy szkód wyrządzonych sąsiadom.

Czy ubezpieczenie mieszkania jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie mieszkania co do zasady jest dobrowolne, więc właściciel i najemca nie muszą wykupywać polisy. Co ważniejsze, osoba, która wynajmuje nieruchomość, nie może zmusić najemcy do zakupu ubezpieczenia. Oczywiście na etapie zawierania umowy najmu właściciel może wpisać w jej warunki konieczność ubezpieczenia mieszkania.

Natomiast są okoliczności, w których właściciel mieszkania zobowiązany jest do ubezpieczenia nieruchomości. Dotyczą one umowy kredytowej z bankiem, ponieważ polisa jest rodzajem zabezpieczenia interesów kredytodawcy. Gdy dojdzie do szkody i spadku wartości mieszkania, to najpierw bank otrzyma odszkodowanie.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia mieszkania?

Przy wyborze każdego ubezpieczenia należy zwrócić uwagę na kilka kwestii, które decydują o ochronie ubezpieczeniowej. W przypadku polisy mieszkaniowej również nie warto kupować jej w ciemno. Na co więc należy przede wszystkim spojrzeć?

Wybór ubezpieczenia mieszkania zależy między innymi od tego, kto je kupuje, a więc, czy jest to właściciel nieruchomości, czy najemca. Drugą istotną kwestią jest przedmiot ubezpieczenia, a dokładniej to, co ma zostać objęte ochroną. Mogą to być elementy stałe mieszkania, ruchomości domowe czy odpowiedzialność cywilna. Natomiast trzecim ważnym aspektem jest zakres ochrony, a więc to, w przypadku jakich zdarzeń ubezpieczenie zadziała. Zazwyczaj jest to pożar, zalanie, przepięcie czy włamanie.

W takim razie, jakie dokładnie ubezpieczenie powinno interesować osobę wynajmującą mieszkanie, a jakie najemcę? Z oczywistych względów mają oni inne oczekiwania i wymagania związane z działaniem polisy.

Właścicielowi mieszkania, które je wynajmuje lub zamierza wynajmować, powinno zależeć przede wszystkim na objęciu ochroną murów i elementów stałych oraz wyposażenia, które znajduje się w nieruchomości. Czym są owe elementy stałe? To na przykład armatura, kabina prysznicowa, zabudowana szafa lub kuchnia w zabudowie. Natomiast do wyposażenia zalicza się na przykład sprzęt RTV i AGD.

Natomiast dla najemcy najważniejsza będzie ochrona ruchomości domowych, które mogą zostać uszkodzone w wyniku zdarzenia losowego czy kradzieży. Ponieważ to on będzie korzystał z mieszkania, to ważne może okazać się dla niego również ubezpieczenie OC związane ze szkodami wyrządzonymi podczas czynności życia prywatnego.

Od czego zależy cena ubezpieczenia mieszkania pod wynajem?

Ubezpieczenie mieszkania to dobrowolne ubezpieczenie majątkowe, więc jego cena zależy od wielu czynników. Na wysokość składki ubezpieczeniowej wpływ mają między innymi takie zmienne jak:

kto kupuje ubezpieczenie (wynajmujący, najemca),

zakres ochrony,

wielkość nieruchomości,

wartość nieruchomości,

lokalizacja nieruchomości,

wartość ruchomości domowych,

liczba i rodzaj zabezpieczeń antywłamaniowych.

Aby dokładnie poznać cenę ubezpieczenia mieszkania, warto przeprowadzić darmową kalkulację w kalkulatorze ubezpieczenia mieszkania. W ten sposób poznasz wyliczenia dla podanych przez Ciebie informacji na temat nieruchomości, a także dobierzesz interesujące Cię ochrony i dodatkowe rozszerzenia.

Przy podawaniu szacowanej ceny mieszkania pamiętaj, by wskazać realną wartość nieruchomości. Zarówno niedoubezpieczenie (za niska wartość), jak i nadubezpieczenie (za wysoką wartość) będą dla Ciebie niekorzystne. Dlaczego? W pierwszym przypadku otrzymasz za niskie ubezpieczenie, a w drugim będziesz płacić wyższe składki, a w razie szkody i tak dostaniesz odszkodowania adekwatne do realnej wartości szkód.