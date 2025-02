Zgłaszający swoją działkę mogą wybrać jedną z dwóch kategorii:

Działka uprawowo-rekreacyjna – dla tych, którzy łączą uprawę warzyw i owoców z miejscem do relaksu .

z miejscem do . Działka ozdobno-rekreacyjna – dla osób, które stawiają na dekoracyjne rośliny i estetyczny wygląd swojej działki.

Każdy uczestnik może zgłosić działkę tylko w jednej kategorii. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji z ostatnich trzech lat.

Kto może wziąć udział?

Konkurs skierowany jest do działkowców posiadających tytuł prawny do działki na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych należących do PZD.

Reklama

Jak zgłosić działkę do konkursu?

Aby zgłosić swoją działkę, należy przygotować:

Formularz zgłoszeniowy – wypełniony drukowanymi literami i podpisany, z pieczęcią przedstawiciela zarządu ROD. Dostępne są dwa osobne formularze dla każdej kategorii.

– wypełniony drukowanymi literami i podpisany, z pieczęcią przedstawiciela zarządu ROD. Dostępne są dwa osobne formularze dla każdej kategorii. Zdjęcia działki – zgodnie z wytycznymi zawartymi w formularzu.

– zgodnie z wytycznymi zawartymi w formularzu. Oświadczenie uczestnika – czytelnie podpisane.

Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie (skan dokumentów oraz pliki zdjęciowe na adres: konkurskz.dzialka@pzd.pl) oraz pocztą (na adres: Polski Związek Działkowców, ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa)

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2025 r.

Nagrody – ile można wygrać?

Zwycięzcy mogą liczyć na nagrody finansowe:

I miejsce – 4 000 zł

II miejsce – 3 000 zł

III miejsce – 2 000 zł

Wyróżnienia – 1 000 zł

Wyniki konkursu

Jak informuje PZD, zwycięzcy zostaną uhonorowani podczas Krajowych Dni Działkowca 2025. Wyniki zostaną również opublikowane w Biuletynie Informacyjnym PZD, wydawnictwach związkowych oraz na stronach internetowych PZD.