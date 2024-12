Z tego poradnika dowiesz się, co zasługuje na szczególną uwagę – zarówno na etapie wyboru, jak i odbioru lokalu oraz wtedy, gdy przychodzi czas na pozyskanie finansowania.

Na co zwracać uwagę przy zakupie mieszkania lub domu?

Stan prawny nieruchomości

Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy upewnij się, że nieruchomość ma uregulowany stan prawny. Najważniejsza jest własność, czyli ustalenie, że sprzedający faktycznie ma prawo do pełnego i swobodnego dysponowania lokalem.

Zajrzyj do księgi wieczystej, gdzie powinny być informacje o ewentualnych obciążeniach hipotecznych lub innych zobowiązaniach/roszczeniach. Pod kątem prawnym ważne będzie też to, czy nikt nie jest w lokalu zameldowany.

Oprócz KW zweryfikuj Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, pobierz także wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków. To bezcenne źródła informacji na temat m.in. przeznaczenia nieruchomości, klasy gruntu, faktycznych granic działki itd.

Lokalizacja i otoczenie

Lokalizacja mieszkania czy domu będzie miała w przyszłości ogromne znaczenie dla mieszkańców. Szczególnie skup się na komunikacji miejskiej – jak daleko mieszczą się przystanki, stacje metra czy dworce. Upewnij się, że infrastruktura w okolicy (placówki medyczne, edukacyjne, sportowe, handlowe i usługowe) odpowiadają Twoim potrzebom. Na pewno ważne będzie to, co znajduje się w bliskim sąsiedztwie, np. drogi szybkiego ruchu czy fabryki to problematyczne sąsiedztwo, które generuje hałas i zanieczyszczenie. Jeśli blisko jest rzeka, koniecznie zweryfikuj, czy nieruchomość nie stoi na terenach zalewowych (podobnie z osuwiskami).

Rzetelna wycena nieruchomości

Zanim podejmiesz decyzję o zakupie, warto zlecić wycenę nieruchomości rzeczoznawcy. Uchroni Cię to przed przepłaceniem za mieszkanie. Profesjonalna wycena jest również niezbędna w procesie ubiegania się o kredyt na mieszkanie, ponieważ bank wymaga oceny wartości nieruchomości jako zabezpieczenia kredytu.

Stan techniczny mieszkania

Jeśli kupujesz mieszkanie z rynku wtórnego, sprawdź jego stan techniczny. Szczególną uwagę zwróć na instalacje – upewnij się, że instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne i gazowe są w dobrym stanie. Podobnie, jak dach i obróbki blacharskie oraz kominy. Podłogi i okna powinny być suche, nieuszkodzone i szczelne. Zastanów się, ile dodatkowo pieniędzy będziesz potrzebować na remont. Czasem jest możliwość, aby kredyt mieszkaniowy zwiększyć o dodatkowe środki na wykończenie czy modernizację obiektu.

Finansowanie zakupu mieszkania

Dla większości osób zakup nieruchomości wiąże się z koniecznością zaciągnięcia kredytu. Bank Pekao S.A. oferuje atrakcyjny kredyt na mieszkanie, który może być rozwiązaniem także dla Ciebie.

Na co warto zwrócić uwagę, wybierając ofertę kredytową?

Niska marża i brak prowizji – korzystne warunki kredytowania, takie jak niska marża i brak prowizji, to istotne elementy oferty Banku Pekao S.A. Dzięki temu miesięczne raty mogą być bardziej przystępne, co ułatwia zarządzanie domowym budżetem.

– korzystne warunki kredytowania, takie jak niska marża i brak prowizji, to istotne elementy oferty Banku Pekao S.A. Dzięki temu miesięczne raty mogą być bardziej przystępne, co ułatwia zarządzanie domowym budżetem. Niskie RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) to wskaźnik, który uwzględnia wszystkie koszty związane z kredytem. Bank Pekao S.A. oferuje kredyty z niskim RRSO, co czyni ofertę konkurencyjnych na rynku.

– rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) to wskaźnik, który uwzględnia wszystkie koszty związane z kredytem. Bank Pekao S.A. oferuje kredyty z niskim RRSO, co czyni ofertę konkurencyjnych na rynku. Koszty okołokredytowe – częściowo trafiające do banku (prowizja za udzielenie, wycena, ubezpieczenie), częściowo do urzędu skarbowego (np. podatek PCC), a częściowo do notariusza (taksa).

Warto jednak pamiętać, że koszty te będą się różnić. Dla przykładu; osoby kupujące pierwsze mieszkanie z rynku wtórnego za sprawą ustawy z maja 2023 r. są zwolnione z opodatkowania od czynności cywilnoprawnych (PCC). Ze zwolnienia mogą skorzystać jednak tylko te osoby, które nie mają udziałów (lub jest on mniejszy niż 50%) w innych nieruchomościach.

Myślisz ekologicznie? Wybierz eko kredyt!

Jeśli zależy Ci na dalszych losach naszej planety, na pewno ucieszy Cię możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków finansowania dla ekonieruchomości. Możliwość taką oferuje np. Bank Pekao S.A., który za sprawą EKO kredytu mieszkaniowego. Pomoże sfinansować do 90% wartości mieszkania lub 80% wartości domu. W okresie obowiązywania stałej stopy procentowej nie zmieni się wysokość oprocentowania i raty, nawet w przypadku zmian wskaźników referencyjnych. W przypadku, gdy nie przedłużysz oprocentowania stałego na kolejne 5 lat, skorzystasz z oprocentowania zmiennego z marżą taką, jaką masz już ustaloną w umowie.

Jak dostać kredyt hipoteczny na mieszkanie?

Procedura ubiegania się o kredyt hipoteczny na mieszkanie w Banku Pekao S.A. obejmuje kilka kroków:

Weryfikacja zdolności kredytowej – bank oceni Twoje dochody, wydatki oraz historię kredytową.

Wybór oferty – wspólnie z doradcą wybierzesz najlepszą opcję kredytową.

Złożenie wniosku – przygotuj dokumenty potwierdzające dochody oraz informacje o nieruchomości.

Decyzja kredytowa – bank poinformuje Cię o przyznaniu kredytu na mieszkanie .

. Podpisanie umowy – po akceptacji warunków kredytu następuje podpisanie umowy.

Zakup pierwszego mieszkania to decyzja, która wymaga rzetelnego przygotowania. Wybór właściwego lokalu oraz korzystnego kredytu na mieszkanie, takiego jak ten oferowany przez Bank Pekao S.A., to dwa najistotniejsze elementy decydujące o przyszłym zadowoleniu z podjętych decyzji.