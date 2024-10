Jak zabrać się do remontu kuchni? Co ustalić, jaką check listę warto zrobić?

Zanim przystąpimy do remontu kuchni powinniśmy zacząć od potrzeb i pieniędzy, czyli od tego, co nam przeszkadza w obecnej kuchni, dlaczego nie jest funkcjonalna oraz zastanowić się, jaki budżet możemy na taki remont przeznaczyć. Kiedy to już za nami warto swoje kroki skierować do profesjonalnego studia mebli lub projektanta wnętrz.

Dlaczego?

Jeśli chcemy zmienić tylko kuchnię, a nie mamy potrzeby ani środków, by zmieniać cały dom odpowiednia osoba doradzi nam, jak zapobiec "domowej rewolucji". Remont kuchni często stymuluje nas do wielkich zmian. Miał być tylko nieduży remont kuchni, a po jego skończeniu okazuje się, że reszta domu nam się nie podoba i tu tez chcemy coś zmienić a np. już nie mamy na to środków. To się niestety często zdarza, że od kuchni zaczyna się remont całego domu. Fachowiec dopasuje naszą "nową" kuchnię do reszty pomieszczeń.

Remont kuchni. Od czego zacząć?

A co, jeśli w niedalekiej przyszłość chcemy też zmienić cały dom?

Wtedy przy remoncie kuchni możemy się nie ograniczać co do tego, co mamy w domu, zrobić kuchnię zgodnie z trendami, żeby z kolei później nasza ukochana nowa kuchnia nie wymagała kolejnego remontu.

Czy zawsze dobrze poradzić się fachowca?

Tak, bo to oszczędność naszego czasu, pieniędzy oraz nerwów. Projektant nie tylko doradzi, zaplanuje, ale też zrobi kosztorys, sprawdzi, zaproponuje różne opcje. Ponadto studia mebli czy projektanci mają często własne ekipy, które zajmą się wszystkim od A do Z, żebyśmy nie musieli oddzielnie szukać malarza, hydraulika, glazurnika, gazownika, elektryka etc.

Od czego powinien się zacząć remont kuchni?

Zawsze od tzw. wizji lokalnej. W meblach trzeba sprawdzić fronty, korpusy i zawiasy. Bo co z tego, że będziemy mieć piękne nowe fronty, jak za kilka miesięcy okaże się, że zawiasy już nie wytrzymują ciężaru i drzwi do szafek wiszą w powietrzu. Sprawdzić też należy tzw. fartuch, czyli miejsce za zlewem i kuchenka. Fachowiec zaproponuje odpowiednie rozwiązania, jak odległość kuchenki od fartucha, czy wysokość wylewki a głębokość zlewu, żeby nie chlapała woda. Ponadto sprawdzi stan sprzętu AGD oraz oświetlenie- czy w tym pomieszczeniu jest wystarczająca ilość światłą, czy należycie doświetlony jest blat roboczy. Oczywiście powinien też obejrzeć sufit i ściany – czy nie wymagają odświeżenia.

Te sprytne rozwiązania w remoncie kuchni warto zastosować

Może też zaproponować gruntowniejszą zmianę, jak chociażby wyburzenie ścian?

Oczywiście że tak, ale najpierw powinien zapytać rodzinę, do czego jej taka zamiana. Może to być otworzenie się na domowników, zaangażowanie ich do prac w kuchni, ale jeśli to ma być tylko optyczne powiększenie przestrzeni, gdy tymczasem dodatkowy zamknięty pokój jest potrzebny np. do pracy czy nauki – warto pozostać przy zamkniętej kuchni. Odgłosy, zapachy etc. nie zawsze korzystnie wpływają na osobę pochyloną nad ważnym projektem lub rozmawiającą na zoom z klientem.

Co jest "must have" a co modą sezonową?

Modą są zazwyczaj kolory – w tej chwili modne są kolory natury, ziemi, wszystko co uspokaja i koi. Modne zaczęły być też powłoki antyfinger, na których nie widać śladów palców. Dotyczy to nie tylko frontów, ale i sprzętu AGD, który coraz częściej robi się z matowych materiałów. Natomiast każdy remont powinniśmy zacząć od generalnych porządków i pozbycia się wszystkiego, co jest niepotrzebne, przestarzałe, zepsute czy nieużywane. Można to oddać do recyklingu, sprzedać, a jeśli się do niczego nie nadaje – wyrzucić. Następnie należy kuchnię wymalować, zadbać o odpowiednie światło, wymienić fronty i blaty a na koniec ewentualnie AGD. Taka powinna być kolejność.

Jakie sprytne rozwiązana warto zastosować?

Jest ich kilka, wymienimy te najpopularniejsze.Przede wszystkim w narożniku zamiast półek montujemy tzw. magic corner, który możemy wyciągnąć w całości, dzięki czemu mamy dostęp do całej przestrzeni. Zamiast półek warto zrobić tzw. cargo – dzięki temu, że możemy „wyciągnąć” półki mamy łatwiejszy dostęp do ich zawartości. Kolejny to tzw. szuflady wewnętrzne, kiedy dostęp do szuflad jest po otwarciu szafki. Dzięki temu fronty są gładkie. Są też tzw. szuflady piętrowe, wtedy część sztućców, z których rzadziej korzystamy, możemy trzymać w dolnej szufladzie. Są też specjalne wysuwane blaty na mniejsze AGD. Dzięki temu robot kuchenny czy toster nie musi cały czas stać na blacie.

Ciekawe są też rozwiązania typu serwodrive, dzięki którym za pomocą kolana otwieramy np. śmietnik, zmywarkę czy lodówkę. Służy to utrzymaniu w czystości. Coraz częściej w kuchniach instalowane są filtry do wody pitnej w kranie. W zlewie możemy zastosować wylewkę, która daje wrzątek, wodę gazowaną lub dozownik z płynem do mycia naczyń. Dzięki temu nie musimy mieć w kuchni: czajnika, dzbanka z filtrem, buteleczki z płynem czy mydłem i butelek z wodą gazowaną. Wymierna oszczędność miejsca. Z nowości: ciekawym rozwiązaniem jest okap zintegrowany w płycie, co mówiąc wprost oznacza, że nie musimy montować okapu na górze. Płyta wykorzystuje pole elektromagnetyczne do generowania ciepła bezpośrednio w dnie garnka, co zapewnia szybkie i wydaje gotowanie, a wbudowany w nią pochłaniacz usuwa opary i zapachy.

Tyle kosztuje remont kuchni. Wszystko zależy od przestrzeni i budżetu

Ile kosztuje remont kuchni?

To wbrew pozorom nie jest proste pytanie. Gdybyśmy mieli odpowiedzieć na nie w dwóch słowach– brzmiałyby one: to zależy. To tak jakby zapytać, ile kosztuje samochód. Można kupić taki nawet i za 5 tysięcy, ale można też wydać milion. Podobnie z remontem, choć tu nie idziemy jeszcze w miliony. Jeśli to ma być tylko lifting – 5 tysięcy powinno wystarczyć, ale jeśli do tego dołożymy wymianę korpusów, sprzętu AGD to już robi się kilkanaście a nawet kilkadziesiąt tysięcy. Górna granica? Cóż, można na remont kuchni wydać 200 tysięcy, albo i więcej. Wszystko zależy od przestrzeni i budżetu.

Na jakie fronty szafek postawić? Jakie są plusy i minusy – matu, połysku?

Połysk szybciej się brudzi, ale też jest bardzo szybko ścieralny, wystarczy niewielka ilość płynu do szyb, ręcznik papierowy i gotowe. Tylko musimy to robić praktycznie po każdym korzystaniu z kuchni. Z kolei powierzchnie matowe mniej się brudzą, ale ciężej je domyć.

Wybór frontów zależy od możliwości finansowych. Najtańsza i najmniej trwała jest płyta laminowana. Drugie w kolejności są fronty akrylowe- najpowszechniejsze i dość trwałe, bo na płycie MDF. Są odporne na parę i wodę. Trzecie to forniry, czyli płyty drewnopodobne z zawartością naturalnego drewna, więc wymagające troski. W tej chwili na topie są fronty spiekowe, kamienne, bardzo wygodne w użytkowaniu, w utrzymaniu w czystości. Ich jednym minusem jest cena – są bardzo drogie.

Te sprzęty warto mieć w kuchni. Rozważ ich wybór podczas remontu

Jakie sprzęty wybrać?

I tu znowu nie ma jednej prostej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, ile mamy przestrzeni i pieniędzy oraz co chcemy robić w kuchni. Każdy potrzebny sprzęt możemy mieć oddzielnie, ale możemy też zainwestować w rozwiązania kompaktowe. Na przykład nieduży piekarnik z funkcją kawiarki, który dodatkowo ma w sobie zainstalowaną kuchenkę mikrofalową czy opcję gotowania na parze. Tym sposobem zamiast czterech sprzętów kupujemy jeden. Jeśli mamy piekarnik, bo dużo pieczemy, dobrze żeby miał funkcję samooczyszczenia lub pyrolizy.

Lodówki z funkcją hiper fresh dłużej utrzymują w świeżości warzywa i owoce. Przy kuchni otwartej okap musi być najwyższej jakości: z dobrym pochłaniaczem i cichy. Jeśli lubimy kuchnię azjatycką, to oczywiście warto zainwestować w kuchnię na gaz – z prawdziwym ogniem, ale jeśli nie ma takiej możliwości, warto wiedzieć, że niektóre firmy mają w ofercie płytę indukcyjną wyprofilowaną pod woka! W przypadku wyspy warto mieć gniazda nablatowe, żeby móc podłączyć np. blender, mikser czy urządzenie wielofunkcyjne.

Generalnie rekomendujemy zakup sprzętu z wydłużoną gwarancją, zwłaszcza jeśli kupujemy te z wyższej półki. W sprzęcie najważniejsze jest oczywiście użytkowanie, ale musi być też dostępny serwis. Remont kuchni zawsze warto robić z głową.

