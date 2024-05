Koszt wynajęcia 136-metrowego apartamentu (powierzchnia liczona z tarasem) wynosił 17 tys. 500 zł miesięcznie - donosi "Fakt", zaznaczając, że Daniel Obajtek nie płacił za mieszkanie z własnej kieszeni.

Specjalna zgoda dla Obajtka

"Zarząd miał zgodę na dofinansowanie do wynajęcia mieszkania do kwoty 8 tys. zł, każda złotówka ponad tę kwotę wymagała specjalnej zgody. Widać Daniel Obajtek taką zgodę uzyskał, bo za wynajem nie płacił. To o tyle ciekawe, że sam przed kilkoma laty kupił mieszkanie na warszawskim Bemowie po bardzo okazyjnej cenie, mimo tego korzystał też ze służbowego" - zauważa "Fakt".

Największe mieszkanie na osiedlu

W modnym apartamentowcu na warszawskiej Tamce mieści się jedynie 60 mieszkań. Mają one powierzchnie od 50 do 132 mkw, co oznacza, że Obajtek dysponował największym lokalem osiedlu. - spostrzega "Fakt". Po czym cytuje dewelopera: "Osiedle cechują przestronne i nowoczesne przestrzenie, całodobowa recepcja oraz ochrona. Jest to także jeden z niewielu warszawskich apartamentowców, który posiada taras na dachu o powierzchni ponad 200 mkw".

Tylko w zeszłym roku na wynajem apartamentu dla Obajtka spółka Orlen wydała 210 tys. zł.

Oświadczenie Orlenu

"Członkowie zarządu byli uprawnieni do otrzymywania dodatkowych świadczeń. Ich wartość stanowiła uzupełnienie otrzymywanego wynagrodzenia. Świadczenia dodatkowe dla członków zarządu obejmowały wspomniany w pytaniu koszt zakwaterowania lub najem lokalu, ale też m.in. pokrycie kosztów leczenia i opieki medycznej, czy pokrycie kosztów szkoleń indywidualnych. W przypadku prezesa zarządu, dyrektora generalnego Daniela Obajtka wynikająca z umowy, łączna kwota świadczenia dodatkowego wypłaconego w 2023 r. wyniosła 418 tys. 439 zł i 93 zł brutto" – brzmi odpowiedź biura prasowego Orlenu na zapytanie "Faktu".

"Wszystkie umowy najmu lokali w związku ze świadczeniami dodatkowymi dla członków zarządu obowiązujące w 2023 r. zostały wypowiedziane, więc spółka nie korzysta obecnie z tych mieszkań" – zapewnia Orlen.