W czwartek 22 lutego odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego, co oznacza symboliczne rozpoczęcie budowy - informuje "Polskie Radio Białystok".

Domy na wynajem dla rodzin z dziećmi

Burmistrz Michałowa, Marek Nazarko, podkreśla, że inwestycja ta jest skierowana przede wszystkim do rodzin z dziećmi. Nie wyobrażam sobie lepszej inwestycji dla mieszkańców, jak wybudowanie dla nich domów. Nastawiamy się przede wszystkim na rodziny z dziećmi. To są mieszkania skierowane do takich przeciętnych mieszkańców, którzy trudzą się, pracują, mają dzieci, a ze zdolnością kredytową i zaciągnięciem kredytu jest ciężko. Chcemy im w ten sposób pomóc. Regulamin określa warunki przyznawania najmu z opcją wykupu po 15 latach - mówił burmistrz, którego cytuje "PRB".

Metraż

Inwestycja obejmuje 64 mieszkania w zabudowie bliźniaczej. Metraż lokali wynosi od 59 do 106 metrów kwadratowych. Niektóre z nich będą posiadały garaże i ogródki.

Koszty budowy domów

Wojewoda podlaski, Jacek Brzozowski, zaznacza, że 80 proc. kosztów inwestycji pokrywa polski rząd. Bardzo cieszę się, że inwestycja jest dofinansowana z budżetu państwa. Fundusz Dopłat udzielił wsparcia w wysokości 21,5 mln zł bezzwrotnej dotacji na realizację tego przedsięwzięcia. To jest fantastyczne, kiedy możemy obserwować kolejną bardzo bliską mi ideę, tzn. bardzo dobrego współdziałania pomiędzy rządem i samorządem - mówił.

Całkowity koszt budowy 64 mieszkań wyniesie ponad 27 milionów złotych. Władze Michałowa planują w najbliższych latach wybudować 100 podobnych lokali dla swoich mieszkańców.