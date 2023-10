Jesteśmy zdruzgotani... Nowy budynek geriatrii miał być oddany na wiosnę tego roku. Niestety nie został oddany, na budowie cisza, nie wiemy czy i w ogóle prace zostaną zakończone. Nikomu nie zależy na psich seniorach, wbrew wcześniejszym zapewnieniom - napisali na swoim fb wolontariusze z grupy Geriatria Schroniska Na Paluchu - Adopcje Seniorów.

Reklama

Przekazali, że na placu budowy cisza. - Starsze psy muszą radzić sobie w pawilonach nieprzystosowanych do ich potrzeb. Dodatkowo zajmują dwa pawilony, w których przebywały inne psiaki, te małe, które nie zniosą zimy w budach - dodali.

Zaznaczyli, że psów w schronisku przybyło. - Maluchy siedzą w budach. Psi seniorzy nie są w stanie pokonywać stopni w okienkach na wybieg, utykają pod karmnikami, rozjeżdżają się na kafelkach - alarmują.

Pytają co dalej i apelują o wsparcie i pisanie do władz Warszawy w tej sprawie. - Fajnie, że będzie kładka przez Wisłę, ale tu jest dramat zwierząt. Czy ktoś wreszcie to zauważy? Nowa geriatria jest już obiecywana psim seniorom od lat. Czy wreszcie cud się ziści? - pytają.

Reklama

Rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth odpowiedziała PAP, że inwestor, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta stara się aby prace na budowie budynku geriatrii dla psów zostały wznowione i aby jak najszybciej przygotować budynek do użytkowania. - W tym celu trwają rozmowy z wykonawcą, które napotykają jednak na przeszkody w postaci oczekiwań ze strony firmy. Na wniosek wykonawcy już raz zwaloryzowane zostało wynagrodzenie umowne, czym zaspokoiliśmy zgłoszone roszczenie. Pomimo tego otrzymaliśmy od wykonawcy kolejne żądania finansowe, niemające w naszej ocenie uzasadnienia w warunkach obecnych cen rynkowych - wyjaśniła i dodała, że we wrześniu wykonawca bez podstawy prawnej wstrzymał roboty budowlane a wezwanie do ich wznowienia nie przyniosło skutku.

Naszym celem jest jak najszybsze zapewnienie starszym psom specjalnie dla nich przygotowanego miejsca, które spełni najwyższe standardy techniczne, będzie trwałe, bezpieczne i funkcjonalne. Jeśli pomimo starań, które nadal podejmujemy, nie uda się porozumieć z dotychczasowym wykonawcą, prace zostaną powierzone innej firmie - podkreśliła.

Reklama

26 listopada 2021 r. podpisana została umowa na projekt i budowę geriatrii dla psów w Schronisku na Paluchu. W październiku 2022 r., po zakończeniu prac nad dokumentacją projektową, ruszyła budowa. - 14 lipca 2023 został zawarty aneks do umowy wprowadzający mechanizm waloryzacyjny, czym zaspokojone zostały roszczenia wykonawcy prac wyrażone w złożonym do inwestora wniosku. Zmieniony został także termin zakończenia inwestycji na grudzień 2023 - przekazała rzeczniczka ratusza.

Budynek dla starszych psów w schronisku Na Paluchu miał być gotowy najpierw w maju, potem przesunięto termin na wakacje a teraz na grudzień 2023 roku.

Nowy budynek geriatrii ma być przygotowany na przyjęcie ponad 70 starszych psów. Obiekt zostanie skomunikowany łącznikiem z istniejącym w schronisku szpitalem dla psów. W pawilonie mają mieścić się gabinety weterynaryjne, sale rehabilitacyjne, sala zabiegowa oraz sale pielęgnacji i kąpieli. Na dachu zamontowane mają też być panele fotowoltaiczne. Budynek ma być ogrzewany pompą ciepła.

autorka: Marta Stańczyk