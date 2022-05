Inicjatywa, zgłoszona do konkursu w kategorii „odzyskanie poczucia przynależności” to koncept przekształcenia zabytkowej posiadłości w miejsce promujące edukację, współpracę i innowację ponad podziałami.

Od 2 do 16 maja 2022 można oddawać głos na polski projekt na platformie konkursu ( https://prizes.new-european-bauhaus.eu/)

Nowe życie w zabytkowym pałacu

Celem i motywacją autorki finałowego, polskiego pomysłu konkursowego było tchnąć nowe życie w starą posiadłość, ważną dla lokalnej społeczności oraz jak zrobić to tak, aby nowe przeznaczenie pałacu sprzyjało rozwojowi kapitału społecznego i nie wywierało negatywnego wpływu na środowisko.

W dobie cyfryzacji i pracy zdalnej częściej poszukujemy miejsc łączących zalety przyrody, piękna, łączących tradycyjne, historyczne wnętrza z dobrodziejstwami technologii, wygody, nowoczesności. Szukamy także, coraz częściej, miejsc prowadzonych w sposób odpowiedzialny. Analizując te trendy zrodził się koncept Innovation Manor, kreatywnej pracy w przestrzeni zrewitalizowanej zgodnie z zasadami nowego europejskiego bauhausu, czyli pięknej, zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu.

Koncept Innovation Manor to propozycja wykorzystania zabytku położonego na obszarze wiejskim, w gminie Rokietnica, do budowania nowych relacji pomiędzy wsią a miastem, pomiędzy regionem a resztą kraju. To także interesująca przestrzeń dla cyfrowych nomadów, którzy zechcą skorzystać z nowoczesnego miejsca pracy w pięknej lokalizacji. Miejsce projektu w finale konkursu na nowy europejski bauhaus, to ważny znak, że to dobry czas do działania i realizacji innowacyjnych pomysłów.

Zgodnie z założeniami konkursu projekt musiał spełniać kryteria nowego europejskiego bauhausu w zakresie estetyki, neutralności klimatycznej i dostępności.

U podstaw koncepcji leży odzyskanie poczucia przynależności, dobrostanu i przede wszystkim idea społeczności.

Konkursowa posiadłość, na 3,5 ha zabytkowego parku, składa się z trzech budynków: zabytkowego pałacu z połowy 19. wieku, spichlerza i pozostałości po stajni. W ramach projektu zostaną sukcesywnie wyremontowane zgodnie z zaleceniami konserwatora budynki, którym nadane zostaną nowe funkcje. W spichlerzu powstanie wielofunkcyjna przestrzeń konferencyjna, miejsca do pracy zdalnej i miejsca noclegowe. W pałacu znajdzie miejsce przestrzeń wystawowa, czytelnia oraz medioteka. Przestrzeń parku doskonale nadaje się także do organizacji wydarzeń w plenerze, czy glampingu.

Inicjatorką i pomysłodawczynią projektu jest Natalia Gnoińska. 24-letnia architekt, której pasja do zabytków oraz promowania miejsc tworzonych dla ludzi stała się inspiracją do wzięcia udziału w drugiej edycji prestiżowego, interdyscyplinarnego konkursu. Jeśli uda się zgromadzić odpowiednie fundusze na przejęcie nieruchomości i realizację projektu, będzie on od początku prowadzony przez organizację non profit, której głównym zadaniem, poza prowadzeniem Innovation Manor, będzie także promować edukację, kulturę i innowacje.

Konkurs

Nowy Europejski Bauhaus (New European Bauhaus, NEB) jest horyzontalnym projektem ekologiczno-gospodarczo-kulturalnym, zainicjowanym przez Ursulę von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej. Program ma wspierać dążenia do neutralności klimatycznej w Europie do 2050 r., czyli tak zwany Zielony Ład, poprzez tworzenie holistycznych rozwiązań, promujących zieloną inkluzywną gospodarkę.