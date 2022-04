Właśnie tam w Jastarni, przy granicy z Juratą, Euro Styl z Grupy Dom Development realizuje inwestycję LAS. To 60 całorocznych apartamentów, które mogą stać się drugim domem (second home), a gdy nie korzysta z nich właściciel, będą stanowić źródło dodatkowego dochodu z wynajmu. Goście inwestycji LAS docenią zarówno komfort, który oferują apartamenty, funkcjonalnie zagospodarowany teren rekreacyjny jak również bliskie sąsiedztwo morza i zatoki.

Inwestycja powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie sosnowego lasu oraz bałtyckiej plaży i wód Zatoki Puckiej, tuż obok WYDMY – apartamentowej inwestycji realizowanej od ubiegłego roku przez Euro Styl, w której wszystkie lokale zostały już sprzedane i która już w przyszłym roku przyjmie pierwszych gości. Te dwie inwestycje wraz z wspólnym terenem rekreacyjnym stworzą nowoczesny kompleks turystyczny, który stanie się idealnym miejscem do wypoczynku i aktywności w otoczeniu natury.





Second home lub wynajem z eko atutami

Apartamenty LAS to lokale użytkowe, co pozwala inwestorom jak również osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej odliczyć podatek VAT w stawce 23 proc od wartości transakcji. O realizację celów biznesowych właścicieli apartamentów, zadba profesjonalny operator – spółka należąca do Grupy Dom Development – który zapewni kompleksowe zarządzanie lokalem, jego serwis i wynajem.

– Naturalnie ograniczone zasoby terenów inwestycyjnych na Półwyspie Helskim sprawiają, że apartament w tej lokalizacji jest wyjątkową okazją dla inwestorów. LAS jest również idealną propozycją dla osób zainteresowanych tzw. second home’em nad morzem przy jednoczesnej możliwości czerpania pożytków z najmu – mówi Anna Tuszyńska, dyrektor sprzedaży w Euro Stylu.

Istotnym walorem inwestycji LAS również to, że jest to projekt ekologiczny, który dzięki efektywnym pompom ciepła i panelom fotowoltaicznym zoptymalizuje koszty utrzymania apartamentów. Poza sezonem budynek może działać na ograniczonych parametrach, co da właścicielom wymierne oszczędności. Na terenie inwestycji powstaną też ogrody deszczowe, które zapewniając małą retencję w naturalny sposób wesprą istniejący ekosystem.

Komfortowe apartamenty wykończone pod klucz

LAS będą tworzyć trzy kameralne budynki z apartamentami o powierzchniach od 30 do 108 mkw. W ofercie sprzedaży w dwóch 3-piętrowych budynkach jest 59 lokali, a w trzecim 1-piętrowym jeden, o powierzchni 108 mkw.

– Wakacyjnemu, beztroskiemu wypoczynkowi będą sprzyjać prywatne przestrzenie apartamentów, przestronne balkony i tarasy oraz ogródki w otoczeniu drzew, a także słoneczne salony z panoramicznymi oknami, z których rozciągać się piękny widok na sosnowy las – podkreśla Anna Tuszyńska z Euro Stylu.

Apartamenty wykończone zostaną w standardzie pod klucz – klienci mogą wybrać jeden z trzech stylów aranżacji wnętrz inspirowanych żywiołami Półwyspu: Słońce, Wiatr i Woda.

Osobny budynek działającej sezonowo recepcji zapewni gościom apartamentów codzienną obsługę i komfort, zaś na przylegającym do recepcji tarasie wypoczynkowym będzie można zrelaksować się przy filiżance aromatycznej kawy z coffee pointu. Dostęp do apartamentów możliwy też będzie w zautomatyzowany sposób za pomocą systemu zamków elektronicznych zarządzanych aplikacją w smartfonie.

Na terenie inwestycji zaplanowano naziemne miejsca parkingowe, w tym również dla osób niepełnosprawnych. Właścicielom aut elektrycznych komfort zapewni stacja do ładowania „elektryków”. Rowery i sprzęt sportowy będzie można przechować w specjalnie do tego zaprojektowanych wiatach.

Plaża, woda, las, lokalne specjały – przepis na idealny wypoczynek

Z apartamentów w inwestycji LAS można zrealizować dowolny plan na spędzanie dnia. Wielbicieli kąpieli słonecznych i wędrówek brzegiem morza do szerokiej, bałtyckiej plaży zaprowadzi leśna ścieżka – dojdą tam w kilka minut. Zaledwie 100 metrów dzieli inwestycję od Zatoki Puckiej – raju dla wind- i kitesurferów. Miłośnicy wody mogą popływać motorówkami albo na skuterach wodnych, a nawet zejść pod wodę, by zobaczyć ryby, nurkujące foki oraz wraki zatopionych statków. Plażowanie na bałtyckiej plaży, uprawianie sportów wodnych, piesza wycieczka dróżką wśród drzew, rowerowy rajd po półwyspie lub degustacja świeżo złowionej ryby czy lokalnych helskich przysmaków w jednej z licznych restauracji, kawiarni czy barów – wszystko jest tu na wyciągniecie ręki.

Jastarnia, Jurata i ich okolice przyciągają nie tylko miłośników plażowania i sportów wodnych, ale również pasjonatów historii. W pobliżu są trzy muzea rybołówstwa oraz niezwykle atrakcyjny Szlak Historii Militarnej, Muzeum Obrony Wybrzeża oraz liczne punkty obronne. Miejscowi przewodnicy chętnie dzielą się z gośćmi lokalnymi ciekawostkami.

– LAS będzie też doskonałą propozycją dla osób, które pragną odpocząć od zgiełku i szybkiego tempa miasta i biznesu. Miłośnicy aktywności na świeżym powietrzu będą mieli do dyspozycji dwa boiska – wielofunkcyjne i do siatkówki plażowej – z siedziskami w formie leżaków dla amatorów kąpieli słonecznych. Pasjonatom sportów wodnych służyć będzie wiata – surfbox, w której można przechowywać deski czy suszyć pianki. Wieczory uprzyjemni spotkanie z przyjaciółmi w altanie przy palenisku. Będzie przestrzeń dla najmłodszych – wśród drzew na terenie inwestycji znajdzie się leśny plac zabaw. Nie zabraknie też kameralnych przestrzeni idealnych na sesję jogi lub by zaszyć się z ulubioną książką – dodaje Anna Tuszyńska, dyrektor sprzedaży w Euro Stylu.

Apartamenty LAS pozwalają efektywnie połączyć funkcję inwestycyjną i wypoczynkową. Stanowią odpowiedź na potrzeby osób szukających nieruchomości w stylu „2 w 1” na Półwyspie Helskim.