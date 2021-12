Dom Poselski mieści się w dwóch budynkach przy Senackiej 1, w kompleksie zabudowań sejmowych. Z zakwaterowania w nim korzysta 185 posłów i 46 senatorów. Gmachy zaprojektowano w latach 80., a oddano do użytku w latach 1989 i 1994. Kancelaria Sejmu chce je zburzyć.

Rozwiązania konstrukcyjne, upływ czasu, intensywność korzystania oraz zastosowane na przełomie lat 80. i 90. XX w. materiały powodują, że należy podjąć taką decyzję – przekonywała, jak relacjonuje "GW", kilka dni temu na posiedzeniu sejmowej komisji regulaminowej Agnieszka Kaczmarska, szefowa Kancelarii Sejmu.

Nowy hotel poselski

W miejscu zburzonego hotelu stanie nowy. Miałby to być dwuczęściowy budynek pięcio- i siedmiokondygnacyjny, o powierzchni całkowitej ok. 30 tys. mkw. Zmieści się w nim około 400 pokoi dla parlamentarzystów. Większość to moduły dwupokojowe z łazienką, mające po ok. 25 mkw. Do tego 25 pokoi gościnnych po ok. 14 mkw., kaplica, restauracja, basen, kawiarnia oraz trzy pomieszczenia klubowe po ok. 50 mkw.

Wstępnie koszt inwestycji oszacowano na 285 mln zł, a harmonogram prac rozpisano na sześć lat.