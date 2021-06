Deweloperzy starają się nadrobić, kiedy to ze względu na duże ryzyko znacznie ograniczyli liczbę rozpoczynanych inwestycji, i wykorzystać duże zapotrzebowanie na mieszkania , które nasiliło się już w tym roku. To dlatego w maju uruchomili budowę ponad 17,5 tys. mieszkań. To nie tylko o 184 proc. więcej niż rok wcześniej, gdy rynek mocno hamował ze strachu przed skutkami COVID-19, ale również więcej niż w maju 2019 r., gdy rynek się właśnie rozpędzał. Wtedy firmy ruszyły z budową niespełna 11,2 tys. mieszkań.